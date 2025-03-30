https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008193998.html

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом - РИА Новости, 30.03.2025

Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив их созидательный вклад в развитие России, соответствующая... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T01:47:00+03:00

2025-03-30T01:47:00+03:00

2025-03-30T06:03:00+03:00

религия

россия

владимир путин

религиозные праздники

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив их созидательный вклад в развитие России, соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ).Президент отметил, что Ураза-байрам, знаменующий окончание месяца Рамадан, олицетворяет стремление людей к милосердию и состраданию. "Сердечно поздравляю вас (Мусульман России — Прим. ред.) с праздником Ураза-байрам... Самого искреннего уважения заслуживает огромный созидательный вклад мусульманских организаций в развитие общественной, культурной жизни страны, в реализацию востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических проектов и инициатив", — говорится в телеграмме. Путин также подчеркнул важность бережного отношения российских мусульман к богатому духовному и историческому наследию предков. Они, по словам президента, чтут традиции, заветы и обычаи отцов, дедов и прадедов, приобщают к ним подрастающее поколение."И потому Ураза-байрам широко отмечается по всей стране: как в религиозных общинах, так и в семейном кругу", — уверен Путин.Кроме того, глава государства особо отметил действенную помощь, которую мусульмане оказывают участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким. Путин также пожелал им доброго здоровья, успехов в делах и начинаниях.Ураза-байрам (араб. Ид аль-Фитр) — праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является одним из главных праздников ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца: шавваля. В 2025 году Ураза-байрам приходится на 30 марта.

https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008190339.html

https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html

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россия, владимир путин, религиозные праздники