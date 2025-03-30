https://ria.ru/20250330/uraza-bayram-2008190339.html

Муфтий рассказал о значении праздника Ураза-байрам

Муфтий рассказал о значении праздника Ураза-байрам - РИА Новости, 30.03.2025

Муфтий рассказал о значении праздника Ураза-байрам

Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) - это праздник мира, добра и истинного поклонения Всевышнему, сказал РИА Новости верховный муфтий России, глава Центрального... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T00:16:00+03:00

2025-03-30T00:16:00+03:00

2025-03-30T00:16:00+03:00

религия

россия

саудовская аравия

сша

талгат таджуддин

религиозные праздники

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) - это праздник мира, добра и истинного поклонения Всевышнему, сказал РИА Новости верховный муфтий России, глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр, - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан, в течение которого мусульманам запрещается есть и пить от рассвета и до заката. В 2025 году Ураза-байрам отмечается 30 марта. "Мы поздравляем единоверцев, соотечественников, всех людей доброй воли с наступлением праздника Ураза-байрам. Ид-аль-Фитр - это всеобщий праздник, а не только последователей ислама. Это праздник мира, добрососедства, проявления самых лучших человеческих качеств и поклонения Единому Богу", - рассказал РИА Новости верховный муфтий Талгат Таджуддин. По его словам, прошедший месяц поста был знаменательным не только для мусульман, но и всего мира. "Именно в Рамадан на священных землях Саудовской Аравии прошли первые непростые переговоры России и США. Для нас это - не просто знак надежд, это уверенность в том, что Всевышний в Рамадан дает миру шанс задуматься, прийти к миру, отбросив злобу и непонимание. Мы вступаем в Ураза-байрам, будучи уверенными в дальнейшей стабилизации политической ситуации во всем мире", - добавил глава ЦДУМ, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Он отметил, что, возможно, не все, кто причисляет себя к мусульманам, соблюдали пост. "Не следует осуждать их, возможно, на это были свои причины. Лучше поддержим их в стремлении к выполнению религиозных норм и правил. Осуждать легко, куда труднее понять своего собрата, помочь ему, подсказать истинный путь, показать достойный пример", - сказал верховный муфтий. Руководитель ЦДУМ сообщил, что на Ураза-байрам принято угощать родных и близких, проявлять внимание ко всем людям. "За нашими столами будут не только мусульмане, но и представители других религий. Так в России принято. Внимание надо оказывать всем, кто в этом нуждается. Вчера говорил с пожилой прихожанкой, она сказала, что после молитвы в мечети пойдет к реке кормить птиц, ведь в Рамадан поддержке нуждаются все те, кого создал Аллах. Желаю всем мира, счастья, милости Всевышнего", - сказал глава Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгат Таджуддин.

https://ria.ru/20250329/muftiy-2008178450.html

https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-2008181941.html

https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html

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россия, саудовская аравия, сша, талгат таджуддин, религиозные праздники