https://ria.ru/20250330/ukraina-2008248066.html

СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине

СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине - РИА Новости, 30.03.2025

СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине

Текущим летом на Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента, пишет The Economist со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:11:00+03:00

2025-03-30T16:11:00+03:00

2025-03-30T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Текущим летом на Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента, пишет The Economist со ссылкой на источники."На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня. <…> Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето", — говорится в публикации.Как отмечает издание, глава киевского режима собирается снова участвовать в выборах.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20250330/odessa-2008243637.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html

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в мире, украина, владимир зеленский