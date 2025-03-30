Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 30.03.2025 (обновлено: 17:01 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008248066.html
СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине
СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине - РИА Новости, 30.03.2025
СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине
Текущим летом на Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента, пишет The Economist со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T16:11:00+03:00
2025-03-30T17:01:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Текущим летом на Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента, пишет The Economist со ссылкой на источники."На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня. &lt;…&gt; Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето", — говорится в публикации.Как отмечает издание, глава киевского режима собирается снова участвовать в выборах.Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20250330/odessa-2008243637.html
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008036642.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
СМИ сообщили сроки проведения выборов на Украине

Economist: выборы президента Украины могут состояться этим летом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Текущим летом на Украине могут отменить военное положение и провести выборы президента, пишет The Economist со ссылкой на источники.
"На прошлой неделе Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня. <…> Отмена военного положения является необходимым первым этапом для начала избирательного процесса. Источники расходятся во мнениях относительно точных сроков, но большинство говорят, что Зеленский нацелен на лето", — говорится в публикации.
Задержание курьера в Одессе, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
"Остановить чудовищ". Во Франции пришли в ужас от происходящего в Одессе
Вчера, 15:27
Как отмечает издание, глава киевского режима собирается снова участвовать в выборах.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Зеленский прячет свой последний козырь
29 марта, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала