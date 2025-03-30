https://ria.ru/20250330/ukraina-2008244336.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.03.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:32:00+03:00
2025-03-30T15:32:00+03:00
2025-03-30T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье в Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревогу в упомянутых регионах объявили практически одновременно - в 15.19. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, россия, харьковская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу