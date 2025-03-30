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"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину - РИА Новости, 30.03.2025
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06:29 30.03.2025 (обновлено: 06:33 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008202032.html
"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину
"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину - РИА Новости, 30.03.2025
"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину
Чтобы привлечь Украину к ответственности, США и Россия должны поладить друг с другом, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью с... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T06:29:00+03:00
2025-03-30T06:33:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
скотт риттер
джордж гэллоуэй
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Чтобы привлечь Украину к ответственности, США и Россия должны поладить друг с другом, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью с британским журналистом Джорджем Гэллоуэем.По его словам, Россия и Соединенные Штаты смогут повлиять на Украину, чтобы прийти к конструктивному диалогу, если проявят доверие друг к другу."Очень важно было восстановить доверие (между Россией и Соединенными Штатами – Прим. ред), чтобы Россия была уверена, что США смогут привлечь Украину к ответственности", — сказал аналитик.На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
https://ria.ru/20250330/preduprezhdenie-2008201197.html
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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, джордж гэллоуэй, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Джордж Гэллоуэй, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину

Риттер: Россия и США должны поладить, чтобы привлечь Украину к ответственности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Чтобы привлечь Украину к ответственности, США и Россия должны поладить друг с другом, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью с британским журналистом Джорджем Гэллоуэем.
По его словам, Россия и Соединенные Штаты смогут повлиять на Украину, чтобы прийти к конструктивному диалогу, если проявят доверие друг к другу.
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В США выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
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"Очень важно было восстановить доверие (между Россией и Соединенными Штатами – Прим. ред), чтобы Россия была уверена, что США смогут привлечь Украину к ответственности", — сказал аналитик.
На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Вчера, 03:59
 
В миреУкраинаСШАРоссияСкотт РиттерДжордж ГэллоуэйВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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