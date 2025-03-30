https://ria.ru/20250330/ukraina-2008202032.html

"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину

"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину - РИА Новости, 30.03.2025

"Привлечь к ответственности": в США назвали способ давления на Украину

Чтобы привлечь Украину к ответственности, США и Россия должны поладить друг с другом, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью с... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T06:29:00+03:00

2025-03-30T06:29:00+03:00

2025-03-30T06:33:00+03:00

в мире

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россия

скотт риттер

джордж гэллоуэй

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Чтобы привлечь Украину к ответственности, США и Россия должны поладить друг с другом, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в интервью с британским журналистом Джорджем Гэллоуэем.По его словам, Россия и Соединенные Штаты смогут повлиять на Украину, чтобы прийти к конструктивному диалогу, если проявят доверие друг к другу."Очень важно было восстановить доверие (между Россией и Соединенными Штатами – Прим. ред), чтобы Россия была уверена, что США смогут привлечь Украину к ответственности", — сказал аналитик.На прошлой неделе президенты России и США провели телефонный разговор, он продолжался около двух часов. Владимир Путин среди прочего положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.До этого лидеры двух стран общались 12 февраля, тогда переговоры продлились почти полтора часа. В частности, они обсудили ситуацию на Украине и договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

https://ria.ru/20250330/preduprezhdenie-2008201197.html

https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html

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в мире, украина, сша, россия, скотт риттер, джордж гэллоуэй, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)