https://ria.ru/20250330/ukraina-2008197428.html

Генштаб ВСУ похвастался странным образом

Генштаб ВСУ похвастался странным образом - РИА Новости, 30.03.2025

Генштаб ВСУ похвастался странным образом

В Генштабе ВСУ заявили, что первая украинская девушка подписала контракт для молодежи на службу в армии. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T03:33:00+03:00

2025-03-30T03:33:00+03:00

2025-03-30T03:37:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004011825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f978b832bd3669e001bb30a78405abfd.jpg

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Генштабе ВСУ заявили, что первая украинская девушка подписала контракт для молодежи на службу в армии."Первая девушка, которая подписала контракт 18—24", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.Как утверждается, девушку приняли в ряды 72-й механизированной бригады ВСУ.Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.Как рассказал ранее РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков, на поле боя уже находят тела погибших украинок.Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен к российским войскам, ранее рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.

https://ria.ru/20250330/guevo-2008192985.html

https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html

https://ria.ru/20250329/naemnik-2008180323.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны украины