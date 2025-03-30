Генштаб ВСУ похвастался странным образом
Генштаб ВСУ заявил, что первая девушка подписала контракт на службу в армии
© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Генштабе ВСУ заявили, что первая украинская девушка подписала контракт для молодежи на службу в армии.
"Первая девушка, которая подписала контракт 18—24", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.
Как утверждается, девушку приняли в ряды 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Как рассказал ранее РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков, на поле боя уже находят тела погибших украинок.
Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен к российским войскам, ранее рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.
ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.