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Генштаб ВСУ похвастался странным образом - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:33 30.03.2025 (обновлено: 03:37 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ukraina-2008197428.html
Генштаб ВСУ похвастался странным образом
Генштаб ВСУ похвастался странным образом - РИА Новости, 30.03.2025
Генштаб ВСУ похвастался странным образом
В Генштабе ВСУ заявили, что первая украинская девушка подписала контракт для молодежи на службу в армии. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T03:33:00+03:00
2025-03-30T03:37:00+03:00
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Генштабе ВСУ заявили, что первая украинская девушка подписала контракт для молодежи на службу в армии."Первая девушка, которая подписала контракт 18—24", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.Как утверждается, девушку приняли в ряды 72-й механизированной бригады ВСУ.Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.Как рассказал ранее РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков, на поле боя уже находят тела погибших украинок.Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен к российским войскам, ранее рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.
https://ria.ru/20250330/guevo-2008192985.html
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Генштаб ВСУ похвастался странным образом

Генштаб ВСУ заявил, что первая девушка подписала контракт на службу в армии

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В Генштабе ВСУ заявили, что первая украинская девушка подписала контракт для молодежи на службу в армии.
"Первая девушка, которая подписала контракт 18—24", — говорится в сообщении в Telegram-канале украинского генштаба.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
ВСУ стягивают к Гуево все что могут, заявил офицер
01:18
Как утверждается, девушку приняли в ряды 72-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
Украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на постановление кабмина 13 февраля писало, что предложенный Зеленским контракт с ВСУ для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва контракта.
Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Вчера, 19:07
Как рассказал ранее РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков, на поле боя уже находят тела погибших украинок.
Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен к российским войскам, ранее рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.
ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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Вчера, 22:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
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