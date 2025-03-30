"Создадим новую армию". Запад спасает Киев от поражения
Политолог Ищенко: Запад не отправит столько военных, сколько требует Киев
© AP Photo / YOAN VALAT / POOLВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже
© AP Photo / YOAN VALAT / POOL
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция и Великобритания не оставляют попыток убедить европейских партнеров ввести войска на Украину. Впрочем, саммит "коалиции желающих" прошел без судьбоносных решений. В то же время еще четче прояснилось реальное отношение Запада и Киева к мирному урегулированию конфликта. О чем теперь говорят союзники — в материале РИА Новости.
Шаг назад
Уже несколько недель Париж и Лондон работают над планом отправки десятков тысяч военнослужащих на Украину. Однако существенно продвинуться не удалось, а скептицизм в "коалиции желающих" продолжает расти.
"Они делают шаг назад в отношении сухопутных войск и пытаются переосмыслить свои решения, чтобы совершить что-то более разумное", — пишет Reuters со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.
По данным издания, в Европе признают, что идея казалась привлекательной, когда Украина "была в лучшем положении". Учитывая нынешнюю ситуацию и позицию администрации Дональда Трампа, сейчас все выглядит иначе.
Союзники сомневаются в целесообразности интервенции без твердых гарантий со стороны США и международного мандата. К тому же боятся высоких расходов, нехватки сил и оборудования, а также перспектив войны с Россией.
В Европе понимают: Кремль не согласится видеть на Украине войска НАТО. Как пишет Welt, европейцы, пытаясь придать западной интервенции "приемлемый для Москвы формат", рассматривают вовлечение в коалицию Китая. Однако этот вопрос пока что остается "деликатным".
Менее вероятной считают возможность получения мандата ООН. Во-первых, категорически против выступает Зеленский. Во-вторых, заместитель генсека организации Жан-Пьер Лакруа заявил, что предположения о возможной будущей миротворческой миссии — "весьма гипотетические".
Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что обеспечение прекращения огня может стать задачей отдельного контингента из миротворцев ООН. Коалиция же, по его словам, должна будет сдерживать Россию и помогать ВСУ.
© Фото : Офіс Президента/XЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции
© Фото : Офіс Президента/X
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции
Странный ответ
На последнем саммите союзники решили отправить на Украину франко-британскую военную делегацию. Посланники должны обсудить с представителями ВСУ детали планируемой операции и "реформирования украинской армии".
Чего-то более конкретного из уст западных лидеров не прозвучало. Юридические обоснования ввода войск на Украину также под вопросом. Нет ясности и с дислокацией коалиционных сил.
Сошлись только в необходимости расположиться в "определенных стратегических местах, заранее определенных с Украиной". Макрон также объявил, что присутствие должно охватывать морские, воздушные и наземные направления.
Европа приготовила Москве предложение с подвохом
28 февраля, 08:00
Варианты развертывания у союзников разные, пишет Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на французского чиновника. Париж выступает за размещение значительных сил в центре Украины вдоль реки Днепр, "подальше от линии фронта". Также рассматривают возможность отправки военных в западные украинские регионы или даже просто в соседние страны, например в Румынию.
Макрон снова заверил, что цель "миротворческой" коалиции — исключительно "гарантия долгосрочного мира". На линии фронта военных не будет и якобы никто с российской армией с ходу вступать в бой не собирается. Впрочем, предусматривают и другое развитие событий.
"Если они окажутся в состоянии конфликта, то на него ответят", — сказал Макрон. Как именно, французский лидер не уточнил.
Киев не скрывает, что ждет не миротворцев, а западные боевые части, способные воевать с Россией.
"Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях", — заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква журналистам AFP.
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО в Венгрии
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии
Представители западной прессы попросили Зеленского прокомментировать эти слова. В ответ он изобразил изумление, поскольку сам якобы продолжения конфликта не хочет. "Удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается, — заметил глава киевского режима. — Наверное, очень влиятельный, раз говорит про наши контингенты".
Между стратегией и тактикой
Украина еще с начала СВО заявляет, что Запад должен воевать с Россией, напоминает в беседе с РИА Новости бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко.
"Официальная позиция: Украина защищает Запад, поэтому он тоже должен участвовать в конфликте. В Киеве понимают, что Россию в одиночку победить не могут, но мир видят как свою победу. Когда Зеленский избирался президентом, он говорил: "Я заключу мир на условиях Украины". Сейчас для этого ему нужна помощь западных партнеров не только деньгами и оружием, — отмечает эксперт. — До 2023-го Киев мог рассчитывать, что хватит собственных войск. Но с тех пор, как провалилось контрнаступление, своих сил уже недостаточно".
Впрочем, контингент соответствующего масштаба Запад не предоставит. По словам политолога, Франция и Британия тоже хотят столкновения с Россией, иначе бы не говорили об отправке войск. Другое дело, что Зеленскому нужна армия, чтобы идти на Москву, а Париж и Лондон хотят ограничиться малыми силами.
"Им нужно, чтобы войска вступили в боевые действия и понесли потери. Тогда можно будет возмущенно заявлять о том, что США бросили союзников по НАТО и что надо срочно поддерживать Францию с Великобританией, иначе Россия их завоюет. То есть у них с Украиной чисто тактические расхождения", — заключает Ищенко.
Политолог Александр Дудчак считает, что желание эскалации Зеленскому продиктовали извне.
"Вряд ли это импровизация Киева или собственные устремления Зеленского. Его шаги согласованы со странами Евросоюза и Британией. Они советуют ему действовать в том же духе и одновременно разгоняют страхи среди собственного населения", — поясняет эксперт.
В то же время Зеленский надеется под все эти разговоры сохранить свои позиции, добиться дополнительного финансирования и обеспечить себе безопасное будущее, уверен Дудчак. Впрочем, западные интервенты вряд ли станут последней надеждой киевского режима. Процесс явно будет долгим, а учитывая нерешительность других союзников, шансы увидеть на Украине ряды англо-французской коалиции пока что невысоки.
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие