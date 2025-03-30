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"Создадим новую армию". Запад спасает Киев от поражения - РИА Новости, 30.03.2025
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08:00 30.03.2025 (обновлено: 08:02 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ukraina-2007951225.html
"Создадим новую армию". Запад спасает Киев от поражения
"Создадим новую армию". Запад спасает Киев от поражения - РИА Новости, 30.03.2025
"Создадим новую армию". Запад спасает Киев от поражения
Франция и Великобритания не оставляют попыток убедить европейских партнеров ввести войска на Украину. Впрочем, саммит "коалиции желающих" прошел без... РИА Новости, 30.03.2025
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2025-03-30T08:02:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция и Великобритания не оставляют попыток убедить европейских партнеров ввести войска на Украину. Впрочем, саммит "коалиции желающих" прошел без судьбоносных решений. В то же время еще четче прояснилось реальное отношение Запада и Киева к мирному урегулированию конфликта. О чем теперь говорят союзники — в материале РИА Новости.Шаг назадУже несколько недель Париж и Лондон работают над планом отправки десятков тысяч военнослужащих на Украину. Однако существенно продвинуться не удалось, а скептицизм в "коалиции желающих" продолжает расти."Они делают шаг назад в отношении сухопутных войск и пытаются переосмыслить свои решения, чтобы совершить что-то более разумное", — пишет Reuters со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.По данным издания, в Европе признают, что идея казалась привлекательной, когда Украина "была в лучшем положении". Учитывая нынешнюю ситуацию и позицию администрации Дональда Трампа, сейчас все выглядит иначе.Союзники сомневаются в целесообразности интервенции без твердых гарантий со стороны США и международного мандата. К тому же боятся высоких расходов, нехватки сил и оборудования, а также перспектив войны с Россией.В Европе понимают: Кремль не согласится видеть на Украине войска НАТО. Как пишет Welt, европейцы, пытаясь придать западной интервенции "приемлемый для Москвы формат", рассматривают вовлечение в коалицию Китая. Однако этот вопрос пока что остается "деликатным".Менее вероятной считают возможность получения мандата ООН. Во-первых, категорически против выступает Зеленский. Во-вторых, заместитель генсека организации Жан-Пьер Лакруа заявил, что предположения о возможной будущей миротворческой миссии — "весьма гипотетические".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что обеспечение прекращения огня может стать задачей отдельного контингента из миротворцев ООН. Коалиция же, по его словам, должна будет сдерживать Россию и помогать ВСУ.Странный ответНа последнем саммите союзники решили отправить на Украину франко-британскую военную делегацию. Посланники должны обсудить с представителями ВСУ детали планируемой операции и "реформирования украинской армии".Чего-то более конкретного из уст западных лидеров не прозвучало. Юридические обоснования ввода войск на Украину также под вопросом. Нет ясности и с дислокацией коалиционных сил.Сошлись только в необходимости расположиться в "определенных стратегических местах, заранее определенных с Украиной". Макрон также объявил, что присутствие должно охватывать морские, воздушные и наземные направления.Варианты развертывания у союзников разные, пишет Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на французского чиновника. Париж выступает за размещение значительных сил в центре Украины вдоль реки Днепр, "подальше от линии фронта". Также рассматривают возможность отправки военных в западные украинские регионы или даже просто в соседние страны, например в Румынию.Макрон снова заверил, что цель "миротворческой" коалиции — исключительно "гарантия долгосрочного мира". На линии фронта военных не будет и якобы никто с российской армией с ходу вступать в бой не собирается. Впрочем, предусматривают и другое развитие событий."Если они окажутся в состоянии конфликта, то на него ответят", — сказал Макрон. Как именно, французский лидер не уточнил.Киев не скрывает, что ждет не миротворцев, а западные боевые части, способные воевать с Россией."Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях", — заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква журналистам AFP.Представители западной прессы попросили Зеленского прокомментировать эти слова. В ответ он изобразил изумление, поскольку сам якобы продолжения конфликта не хочет. "Удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается, — заметил глава киевского режима. — Наверное, очень влиятельный, раз говорит про наши контингенты".Между стратегией и тактикойУкраина еще с начала СВО заявляет, что Запад должен воевать с Россией, напоминает в беседе с РИА Новости бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко."Официальная позиция: Украина защищает Запад, поэтому он тоже должен участвовать в конфликте. В Киеве понимают, что Россию в одиночку победить не могут, но мир видят как свою победу. Когда Зеленский избирался президентом, он говорил: "Я заключу мир на условиях Украины". Сейчас для этого ему нужна помощь западных партнеров не только деньгами и оружием, — отмечает эксперт. — До 2023-го Киев мог рассчитывать, что хватит собственных войск. Но с тех пор, как провалилось контрнаступление, своих сил уже недостаточно".Впрочем, контингент соответствующего масштаба Запад не предоставит. По словам политолога, Франция и Британия тоже хотят столкновения с Россией, иначе бы не говорили об отправке войск. Другое дело, что Зеленскому нужна армия, чтобы идти на Москву, а Париж и Лондон хотят ограничиться малыми силами."Им нужно, чтобы войска вступили в боевые действия и понесли потери. Тогда можно будет возмущенно заявлять о том, что США бросили союзников по НАТО и что надо срочно поддерживать Францию с Великобританией, иначе Россия их завоюет. То есть у них с Украиной чисто тактические расхождения", — заключает Ищенко.Политолог Александр Дудчак считает, что желание эскалации Зеленскому продиктовали извне."Вряд ли это импровизация Киева или собственные устремления Зеленского. Его шаги согласованы со странами Евросоюза и Британией. Они советуют ему действовать в том же духе и одновременно разгоняют страхи среди собственного населения", — поясняет эксперт.В то же время Зеленский надеется под все эти разговоры сохранить свои позиции, добиться дополнительного финансирования и обеспечить себе безопасное будущее, уверен Дудчак. Впрочем, западные интервенты вряд ли станут последней надеждой киевского режима. Процесс явно будет долгим, а учитывая нерешительность других союзников, шансы увидеть на Украине ряды англо-французской коалиции пока что невысоки.
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007512375.html
https://ria.ru/20250228/zapad-2001765206.html
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украина, россия, киев, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, оон, нато
Украина, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, Вооруженные силы Украины, ООН, НАТО
"Создадим новую армию". Запад спасает Киев от поражения

Политолог Ищенко: Запад не отправит столько военных, сколько требует Киев

© AP Photo / YOAN VALAT / POOLВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / YOAN VALAT / POOL
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон прибыли на пресс-конференцию после двусторонней встречи в Елисейском дворце в Париже
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция и Великобритания не оставляют попыток убедить европейских партнеров ввести войска на Украину. Впрочем, саммит "коалиции желающих" прошел без судьбоносных решений. В то же время еще четче прояснилось реальное отношение Запада и Киева к мирному урегулированию конфликта. О чем теперь говорят союзники — в материале РИА Новости.

Шаг назад

Уже несколько недель Париж и Лондон работают над планом отправки десятков тысяч военнослужащих на Украину. Однако существенно продвинуться не удалось, а скептицизм в "коалиции желающих" продолжает расти.
"Они делают шаг назад в отношении сухопутных войск и пытаются переосмыслить свои решения, чтобы совершить что-то более разумное", — пишет Reuters со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.
По данным издания, в Европе признают, что идея казалась привлекательной, когда Украина "была в лучшем положении". Учитывая нынешнюю ситуацию и позицию администрации Дональда Трампа, сейчас все выглядит иначе.
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Союзники сомневаются в целесообразности интервенции без твердых гарантий со стороны США и международного мандата. К тому же боятся высоких расходов, нехватки сил и оборудования, а также перспектив войны с Россией.
В Европе понимают: Кремль не согласится видеть на Украине войска НАТО. Как пишет Welt, европейцы, пытаясь придать западной интервенции "приемлемый для Москвы формат", рассматривают вовлечение в коалицию Китая. Однако этот вопрос пока что остается "деликатным".
Менее вероятной считают возможность получения мандата ООН. Во-первых, категорически против выступает Зеленский. Во-вторых, заместитель генсека организации Жан-Пьер Лакруа заявил, что предположения о возможной будущей миротворческой миссии — "весьма гипотетические".
Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что обеспечение прекращения огня может стать задачей отдельного контингента из миротворцев ООН. Коалиция же, по его словам, должна будет сдерживать Россию и помогать ВСУ.
© Фото : Офіс Президента/XЭммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Офіс Президента/X
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи во Франции

Странный ответ

На последнем саммите союзники решили отправить на Украину франко-британскую военную делегацию. Посланники должны обсудить с представителями ВСУ детали планируемой операции и "реформирования украинской армии".
Чего-то более конкретного из уст западных лидеров не прозвучало. Юридические обоснования ввода войск на Украину также под вопросом. Нет ясности и с дислокацией коалиционных сил.
Сошлись только в необходимости расположиться в "определенных стратегических местах, заранее определенных с Украиной". Макрон также объявил, что присутствие должно охватывать морские, воздушные и наземные направления.
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Варианты развертывания у союзников разные, пишет Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на французского чиновника. Париж выступает за размещение значительных сил в центре Украины вдоль реки Днепр, "подальше от линии фронта". Также рассматривают возможность отправки военных в западные украинские регионы или даже просто в соседние страны, например в Румынию.
Макрон снова заверил, что цель "миротворческой" коалиции — исключительно "гарантия долгосрочного мира". На линии фронта военных не будет и якобы никто с российской армией с ходу вступать в бой не собирается. Впрочем, предусматривают и другое развитие событий.
"Если они окажутся в состоянии конфликта, то на него ответят", — сказал Макрон. Как именно, французский лидер не уточнил.
Киев не скрывает, что ждет не миротворцев, а западные боевые части, способные воевать с Россией.
"Нам не нужна миссия по обеспечению мира. Каждый солдат должен быть готов к участию в реальных боевых действиях", — заявил замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква журналистам AFP.
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTIАмериканские военные во время учений НАТО в Венгрии
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Csaba Krizsan/MTI
Американские военные во время учений НАТО в Венгрии
Представители западной прессы попросили Зеленского прокомментировать эти слова. В ответ он изобразил изумление, поскольку сам якобы продолжения конфликта не хочет. "Удивлен, что один из моих советников с вами постоянно общается, — заметил глава киевского режима. — Наверное, очень влиятельный, раз говорит про наши контингенты".

Между стратегией и тактикой

Украина еще с начала СВО заявляет, что Запад должен воевать с Россией, напоминает в беседе с РИА Новости бывший украинский дипломат, политолог Ростислав Ищенко.
"Официальная позиция: Украина защищает Запад, поэтому он тоже должен участвовать в конфликте. В Киеве понимают, что Россию в одиночку победить не могут, но мир видят как свою победу. Когда Зеленский избирался президентом, он говорил: "Я заключу мир на условиях Украины". Сейчас для этого ему нужна помощь западных партнеров не только деньгами и оружием, — отмечает эксперт. — До 2023-го Киев мог рассчитывать, что хватит собственных войск. Но с тех пор, как провалилось контрнаступление, своих сил уже недостаточно".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Впрочем, контингент соответствующего масштаба Запад не предоставит. По словам политолога, Франция и Британия тоже хотят столкновения с Россией, иначе бы не говорили об отправке войск. Другое дело, что Зеленскому нужна армия, чтобы идти на Москву, а Париж и Лондон хотят ограничиться малыми силами.
"Им нужно, чтобы войска вступили в боевые действия и понесли потери. Тогда можно будет возмущенно заявлять о том, что США бросили союзников по НАТО и что надо срочно поддерживать Францию с Великобританией, иначе Россия их завоюет. То есть у них с Украиной чисто тактические расхождения", — заключает Ищенко.
Политолог Александр Дудчак считает, что желание эскалации Зеленскому продиктовали извне.
"Вряд ли это импровизация Киева или собственные устремления Зеленского. Его шаги согласованы со странами Евросоюза и Британией. Они советуют ему действовать в том же духе и одновременно разгоняют страхи среди собственного населения", — поясняет эксперт.
В то же время Зеленский надеется под все эти разговоры сохранить свои позиции, добиться дополнительного финансирования и обеспечить себе безопасное будущее, уверен Дудчак. Впрочем, западные интервенты вряд ли станут последней надеждой киевского режима. Процесс явно будет долгим, а учитывая нерешительность других союзников, шансы увидеть на Украине ряды англо-французской коалиции пока что невысоки.
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие
 
УкраинаРоссияКиевРостислав ИщенкоВооруженные силы УкраиныООННАТО
 
 
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