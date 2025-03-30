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Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/udar-2008285784.html
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
Удар нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе села Шебельково в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:11:00+03:00
2025-03-30T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
славянск
краматорск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе села Шебельково в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают, что прилетело по ПВД бандеровцев за селом Шебельково" , - сказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что также был зафиксирован один удар в районе Славянска и три удара в районе Краматорска.
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донецкая народная республика, славянск, краматорск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Славянск, Краматорск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации в районе села Шебельково в ДНР

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Въезд в город Славянск - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе села Шебельково в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Сообщают, что прилетело по ПВД бандеровцев за селом Шебельково" , - сказал собеседник агентства.
Лебедев добавил, что также был зафиксирован один удар в районе Славянска и три удара в районе Краматорска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСлавянскКраматорскСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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