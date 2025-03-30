https://ria.ru/20250330/udar-2008285784.html

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

Удар нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе села Шебельково в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T22:11:00+03:00

2025-03-30T22:11:00+03:00

2025-03-30T22:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

славянск

краматорск

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе села Шебельково в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают, что прилетело по ПВД бандеровцев за селом Шебельково" , - сказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что также был зафиксирован один удар в районе Славянска и три удара в районе Краматорска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

славянск

краматорск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, славянск, краматорск, сергей лебедев, вооруженные силы украины