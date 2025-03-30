https://ria.ru/20250330/udar-2008285784.html
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 30.03.2025
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
Удар нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе села Шебельково в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T22:11:00+03:00
2025-03-30T22:11:00+03:00
2025-03-30T22:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
славянск
краматорск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Удар нанесен по пункту временной дислокации (ПВД) ВСУ в районе села Шебельково в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сообщают, что прилетело по ПВД бандеровцев за селом Шебельково" , - сказал собеседник агентства. Лебедев добавил, что также был зафиксирован один удар в районе Славянска и три удара в районе Краматорска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, славянск, краматорск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Славянск, Краматорск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР
ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации в районе села Шебельково в ДНР