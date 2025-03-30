https://ria.ru/20250330/uchenye-2007978824.html

Останки ищут уже больше ста лет. Что убило ученых в затерянном "городе Z"

Останки ищут уже больше ста лет. Что убило ученых в затерянном "городе Z" - РИА Новости, 30.03.2025

Останки ищут уже больше ста лет. Что убило ученых в затерянном "городе Z"

Британский путешественник начала ХХ века, полковник Перси Фосетт, был весьма незаурядной личностью. Именно его рассказы о путешествиях по Южной Америке... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:45:00+03:00

2025-03-30T08:45:00+03:00

2025-03-30T08:45:00+03:00

бразилия

южная америка

англия

артур конан дойл

британский музей

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Британский путешественник начала ХХ века, полковник Перси Фосетт, был весьма незаурядной личностью. Именно его рассказы о путешествиях по Южной Америке вдохновляли Артура Конан Дойля при написании романа "Затерянный мир".Долгие годы Фосетт искал в непроходимых джунглях Бразилии останки высокоразвитой цивилизации, Атлантиды, которые он называл "городом Z". В 1925 году его экспедиция, направленная на поиски "главной цели Z", таинственным образом пропадает, а споры о ее исчезновении продолжаются по сей день.Сын пьяницыПерси Фосетт родился в 1867 году в британском городе Торки на юге Англии. Его отец был аристократом и довольно состоятельным человеком, но все деньги спустил на выпивку и азартные игры. К моменту, когда мальчик подрос, его семья уже была в больших долгах.Будущий путешественник хорошо учился, самостоятельно поступил в Королевскую военную академию и в 19 лет получил звание лейтенанта артиллерии.В возрасте 34 лет Фосетт вернулся после службы в Англию, женился и поступил на службу в Королевское географическое общество, намереваясь посвятить жизнь путешествиям и поиском древних сокровищ.Два месяца вместо двух летВ начале 1906 года Фосетт отправился в Южную Америку, чтобы нанести на карту неизведанную область джунглей, что позволило бы урегулировать территориальный спор между Боливией и Бразилией, грозящий перерасти в масштабный военный конфликт.Путешественник проделал порученную ему работу в бешеном темпе - как раскаленная игла проходит сквозь масло, так и он прорывался через заросли джунглей, кишащие ядовитыми змеями и дикими племенами.Всего за несколько месяцев он справился с поставленной задачей, хотя изначально считалось, что ее можно решить только за два года.С тех пор Южная Америка стала для него чуть ли не вторым домом, и Фосетт, был полностью очарован дикими джунглями. Всего между 1906 и 1924 годами путешественник совершил семь экспедиций.Во время Первой мировой он отправился на военную службу в Британию, участвовал в битве на Сомме, но после войны вернулся в Бразилию и продолжил свои изыскания.Загадочная рукопись и черная статуэткаВ путешествиях по джунглям Фосетт мечтал найти останки высокоразвитой цивилизации, которую он считал легендарной Атлантидой.Главным доказательством существования в неисследованных районах Бразилии остатков доисторических городов Атлантиды или ее колоний он называл "Рукопись 512".В этом документе XVIII века описывалось открытие португальскими искателями сокровищ руин затерянного мертвого города с признаками древней высокоразвитой цивилизации греко-римского типа.Еще одним свидетельством существования неизвестной доисторической цивилизации, затерявшейся в джунглях, Фосетт считал статуэтку из черного базальта высотой 25 сантиметров, найденную здесь же в Бразилии, которую ему подарил его друг сэр Генри Райдер Хаггард.После того как эксперты из Британского музея не смогли объяснить ему происхождение статуэтки, Фосетт обратился к медиуму, который после "контакта" с древним артефактом сообщил, что тот был создан в Атлантиде.Также, по словам Фосетта, в экспедиции 1921 года ему удалось собрать новые свидетельства существования таинственных руин древних городов, посетив район реки Гонгожи. К сожалению, до нас они так не дошли.В поисках главной целиВ апреле 1925 года Фосетт в сопровождении старшего сына Джека и его лучшего друга Рэли Раймелла отправился в свою последнюю экспедицию. Помимо двух спутников, Фосетта в начале пути сопровождали пара бразильских рабочих в роли носильщиков, а также две лошади, восемь мулов и пара собак."Главной целью" своих поисков Фосетт называл "Z" — таинственный и, возможно, обитаемый город на территории Мату-Гросу, лишь отдаленно похожий на руины, описанные в "Рукописи 512". Источник сведений о "Z" остался неизвестным, эзотерические предания, которыми увлекался Фосетт, связывают этот мифический город с теорией Полой Земли.Фосетт оставил записку, в которой говорилось о том, что если они не вернутся, то значит они погибли, и не нужно посылать на поиски спасательную экспедицию, иначе ее участников постигнет та же судьба.Двадцать девятого мая 1925 года от Фосетта пришло последнее сообщение: он со спутниками пересек реку Шингу, юго-восточный приток Амазонки. Больше об экспедиции никто не слышал.Тайна пропавшей экспедицииНесмотря на предупреждение его не искать, в джунгли в том же году отправились несколько спасательных команд, и поиски пропавшего путешественника ведутся до сих пор.В последующие десятилетия пропажа Фосетта затмила даже легендарный город Z, который он так хотел отыскать. Десятки экспедиций пытались пролить свет на судьбу путешественника и его спутников.Считают, что исследователи были убиты индейцами — возможно, воинственным племенем калапало.Но есть и более экзотическая версия, которую высказал телережиссер Миша Уильямс, долгое время изучавший личные записи Фосетта. По его мнению, тот и не собирался возвращаться в Великобританию, намереваясь создать в джунглях общину, основанную на теософских принципах и религиозном поклонении его сыну Джеку.Похоже, что тайна пропажи экспедиции так и останется покрытой мраком джунглей, в которых затерялись следы великого путешественника.

бразилия

южная америка

англия

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бразилия, южная америка, англия, артур конан дойл, британский музей