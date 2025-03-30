Останки ищут уже больше ста лет. Что убило ученых в затерянном "городе Z"
© AP PhotoРуководитель экспедиции бразильского правительства Орландо Виллас Боас с предположительными останками полковника Перси Фосетта, который пропал вместе со своим сыном Джеком и его другом Рэли Раймелла в диких джунглях на территории Мату-Гросу в 1925 году
© AP Photo
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Британский путешественник начала ХХ века, полковник Перси Фосетт, был весьма незаурядной личностью. Именно его рассказы о путешествиях по Южной Америке вдохновляли Артура Конан Дойля при написании романа "Затерянный мир".
© Getty Images / BettmannБританский исследователь, полковник П.Х. Фосетт
© Getty Images / Bettmann
Британский исследователь, полковник П.Х. Фосетт
Долгие годы Фосетт искал в непроходимых джунглях Бразилии останки высокоразвитой цивилизации, Атлантиды, которые он называл "городом Z". В 1925 году его экспедиция, направленная на поиски "главной цели Z", таинственным образом пропадает, а споры о ее исчезновении продолжаются по сей день.
Сын пьяницы
Перси Фосетт родился в 1867 году в британском городе Торки на юге Англии. Его отец был аристократом и довольно состоятельным человеком, но все деньги спустил на выпивку и азартные игры. К моменту, когда мальчик подрос, его семья уже была в больших долгах.
© Getty Images / Science & Society Picture LibraryГород Торки, графство Девон, Великобритания, 1880 год
© Getty Images / Science & Society Picture Library
Город Торки, графство Девон, Великобритания, 1880 год
Будущий путешественник хорошо учился, самостоятельно поступил в Королевскую военную академию и в 19 лет получил звание лейтенанта артиллерии.
© Getty Images / Topical Press AgencyЗдание Королевского географического общества, Кенсингтон, Лондон, 1930 год
© Getty Images / Topical Press Agency
Здание Королевского географического общества, Кенсингтон, Лондон, 1930 год
В возрасте 34 лет Фосетт вернулся после службы в Англию, женился и поступил на службу в Королевское географическое общество, намереваясь посвятить жизнь путешествиям и поиском древних сокровищ.
Два месяца вместо двух лет
В начале 1906 года Фосетт отправился в Южную Америку, чтобы нанести на карту неизведанную область джунглей, что позволило бы урегулировать территориальный спор между Боливией и Бразилией, грозящий перерасти в масштабный военный конфликт.
Путешественник проделал порученную ему работу в бешеном темпе - как раскаленная игла проходит сквозь масло, так и он прорывался через заросли джунглей, кишащие ядовитыми змеями и дикими племенами.
Всего за несколько месяцев он справился с поставленной задачей, хотя изначально считалось, что ее можно решить только за два года.
© Getty Images / RafaPressМату-Гросу-ду-Сул, Бразилия
© Getty Images / RafaPress
Мату-Гросу-ду-Сул, Бразилия
С тех пор Южная Америка стала для него чуть ли не вторым домом, и Фосетт, был полностью очарован дикими джунглями. Всего между 1906 и 1924 годами путешественник совершил семь экспедиций.
Во время Первой мировой он отправился на военную службу в Британию, участвовал в битве на Сомме, но после войны вернулся в Бразилию и продолжил свои изыскания.
Загадочная рукопись и черная статуэтка
В путешествиях по джунглям Фосетт мечтал найти останки высокоразвитой цивилизации, которую он считал легендарной Атлантидой.
Главным доказательством существования в неисследованных районах Бразилии остатков доисторических городов Атлантиды или ее колоний он называл "Рукопись 512".
В этом документе XVIII века описывалось открытие португальскими искателями сокровищ руин затерянного мертвого города с признаками древней высокоразвитой цивилизации греко-римского типа.
Еще одним свидетельством существования неизвестной доисторической цивилизации, затерявшейся в джунглях, Фосетт считал статуэтку из черного базальта высотой 25 сантиметров, найденную здесь же в Бразилии, которую ему подарил его друг сэр Генри Райдер Хаггард.
После того как эксперты из Британского музея не смогли объяснить ему происхождение статуэтки, Фосетт обратился к медиуму, который после "контакта" с древним артефактом сообщил, что тот был создан в Атлантиде.
© Getty Images / StockByMАтлантида
© Getty Images / StockByM
Атлантида
Также, по словам Фосетта, в экспедиции 1921 года ему удалось собрать новые свидетельства существования таинственных руин древних городов, посетив район реки Гонгожи. К сожалению, до нас они так не дошли.
В поисках главной цели
В апреле 1925 года Фосетт в сопровождении старшего сына Джека и его лучшего друга Рэли Раймелла отправился в свою последнюю экспедицию. Помимо двух спутников, Фосетта в начале пути сопровождали пара бразильских рабочих в роли носильщиков, а также две лошади, восемь мулов и пара собак.
"Главной целью" своих поисков Фосетт называл "Z" — таинственный и, возможно, обитаемый город на территории Мату-Гросу, лишь отдаленно похожий на руины, описанные в "Рукописи 512". Источник сведений о "Z" остался неизвестным, эзотерические предания, которыми увлекался Фосетт, связывают этот мифический город с теорией Полой Земли.
Фосетт оставил записку, в которой говорилось о том, что если они не вернутся, то значит они погибли, и не нужно посылать на поиски спасательную экспедицию, иначе ее участников постигнет та же судьба.
Двадцать девятого мая 1925 года от Фосетта пришло последнее сообщение: он со спутниками пересек реку Шингу, юго-восточный приток Амазонки. Больше об экспедиции никто не слышал.
Тайна пропавшей экспедиции
Несмотря на предупреждение его не искать, в джунгли в том же году отправились несколько спасательных команд, и поиски пропавшего путешественника ведутся до сих пор.
В последующие десятилетия пропажа Фосетта затмила даже легендарный город Z, который он так хотел отыскать. Десятки экспедиций пытались пролить свет на судьбу путешественника и его спутников.
CC BY-SA 3.0 / NVB / Orlando Villas Bôas e dois índios Kalapalo com a ossado do Cel. Fawcett encontrada no exato lugar onde os mais velhos relavam sua morte. 1952 foto. C.V.B. arquivo da família Villas BôasРуководитель экспедиции бразильского правительства Орландо Виллас Боас с предположительными останками полковника Перси Фосетта
Руководитель экспедиции бразильского правительства Орландо Виллас Боас с предположительными останками полковника Перси Фосетта
Считают, что исследователи были убиты индейцами — возможно, воинственным племенем калапало.
Но есть и более экзотическая версия, которую высказал телережиссер Миша Уильямс, долгое время изучавший личные записи Фосетта. По его мнению, тот и не собирался возвращаться в Великобританию, намереваясь создать в джунглях общину, основанную на теософских принципах и религиозном поклонении его сыну Джеку.
Похоже, что тайна пропажи экспедиции так и останется покрытой мраком джунглей, в которых затерялись следы великого путешественника.