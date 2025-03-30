https://ria.ru/20250330/tver-2008252135.html

В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки

В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 30.03.2025

В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки

Суд заключил под стражу жителя Твери, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:58:00+03:00

2025-03-30T16:58:00+03:00

2025-03-30T17:03:00+03:00

происшествия

тверь

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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Твери, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. В субботу СУСК и прокуратура Тверской области сообщали, что тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта, обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа. СК РФ заявил, что установлен и задержан мужчина, причастный к убийству несовершеннолетней. Им оказался 34-летний житель города Твери. "Сегодня, 30 марта, судом с учетом позиции прокуратуры Московского района города Твери в отношении 34-летнего жителя Твери, обвиняемого в совершении убийства и преступлений против половой неприкосновенности 13-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20250330/omsk-2008242090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)