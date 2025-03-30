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В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 30.03.2025
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16:58 30.03.2025 (обновлено: 17:03 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/tver-2008252135.html
В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки
В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 30.03.2025
В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки
Суд заключил под стражу жителя Твери, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T16:58:00+03:00
2025-03-30T17:03:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Твери, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. В субботу СУСК и прокуратура Тверской области сообщали, что тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта, обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа. СК РФ заявил, что установлен и задержан мужчина, причастный к убийству несовершеннолетней. Им оказался 34-летний житель города Твери. "Сегодня, 30 марта, судом с учетом позиции прокуратуры Московского района города Твери в отношении 34-летнего жителя Твери, обвиняемого в совершении убийства и преступлений против половой неприкосновенности 13-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает прокуратура.
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происшествия, тверь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Твери арестовали обвиняемого в убийстве 13-летней девочки

Суд арестовал жителя Твери, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки

© Прокуратура Тверской областиЖитель Твери, обвиняемый в совершении убийства 13-летней девочки, в суде Московского района Твери. Кадр видео
Житель Твери, обвиняемый в совершении убийства 13-летней девочки, в суде Московского района Твери. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Прокуратура Тверской области
Житель Твери, обвиняемый в совершении убийства 13-летней девочки, в суде Московского района Твери. Кадр видео
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РЯЗАНЬ, 30 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу жителя Твери, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки, сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.
В субботу СУСК и прокуратура Тверской области сообщали, что тело 13-летней девочки, пропавшей 21 марта, обнаружили в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа. СК РФ заявил, что установлен и задержан мужчина, причастный к убийству несовершеннолетней. Им оказался 34-летний житель города Твери.
"Сегодня, 30 марта, судом с учетом позиции прокуратуры Московского района города Твери в отношении 34-летнего жителя Твери, обвиняемого в совершении убийства и преступлений против половой неприкосновенности 13-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает прокуратура.
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