https://ria.ru/20250330/tury-2008204617.html

Цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года, заявили в АТОР

Цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года, заявили в АТОР - РИА Новости, 30.03.2025

Цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года, заявили в АТОР

Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T07:54:00+03:00

2025-03-30T07:54:00+03:00

2025-03-30T07:54:00+03:00

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не поднимали цен, а также укрепился рубль, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Турция не планирует повышать цены на лето, и это очевидно. По сравнению с прошлым годом цены практически не изменились, рост составил не больше 5%. Это совершенно небольшой рост", - сообщила Ломидзе. Накануне глава ассоциации говорила агентству, что летний турпоток в Турцию из России, по прогнозам АТОР, вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в начале марта заявил, что Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в этой стране из Германии. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.

https://ria.ru/20250329/stambul-2008164825.html

https://ria.ru/20250329/turizm-2008081699.html

турция

россия

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новости - туризм, турция, россия, анкара (провинция), майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)