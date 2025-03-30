https://ria.ru/20250330/tury-2008204617.html
Цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года, заявили в АТОР
Цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года, заявили в АТОР - РИА Новости, 30.03.2025
Цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года, заявили в АТОР
Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:54:00+03:00
2025-03-30T07:54:00+03:00
2025-03-30T07:54:00+03:00
туризм
новости - туризм
турция
россия
анкара (провинция)
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153602_0:204:3276:2047_1920x0_80_0_0_7300c8c34255366ec66a32b09dc336a7.jpg
МУРМАНСК, 30 мар – РИА Новости. Стоимость туров в Турцию на летний сезон для россиян за год практически не изменилась, рост составил не больше 5% за счет того, что турецкие отельеры не поднимали цен, а также укрепился рубль, рассказала РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Турция не планирует повышать цены на лето, и это очевидно. По сравнению с прошлым годом цены практически не изменились, рост составил не больше 5%. Это совершенно небольшой рост", - сообщила Ломидзе. Накануне глава ассоциации говорила агентству, что летний турпоток в Турцию из России, по прогнозам АТОР, вырастет на 10% по сравнению с прошлым годом. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в начале марта заявил, что Анкара ожидает, что Турцию в этом году посетят более 7 миллионов россиян, аналогичное количество туристов ждут в этой стране из Германии. В 2024 году РФ лидировала по числу посетивших Турцию туристов, в стране побывали более 6,7 миллиона россиян.
https://ria.ru/20250329/stambul-2008164825.html
https://ria.ru/20250329/turizm-2008081699.html
турция
россия
анкара (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743153602_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_c84b80eb190c6371bb3ff1730042bbd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, турция, россия, анкара (провинция), майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Анкара (провинция), Майя Ломидзе, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Цены на туры в Турцию остались на уровне прошлого года, заявили в АТОР
Глава АТОР Ломидзе: цены на туры в Турцию летом остались на уровне прошлого года