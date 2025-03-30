https://ria.ru/20250330/tuapse-2008236123.html

Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе

Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе - РИА Новости, 30.03.2025

Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе

Полиция ищет водителя Mercedes, который в Туапсе наехал, возможно умышленно, на трех собак, сообщает кубанский главк МВД РФ. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:23:00+03:00

2025-03-30T14:23:00+03:00

2025-03-30T14:23:00+03:00

происшествия

авто

туапсе

туапсинский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

mercedes

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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Полиция ищет водителя Mercedes, который в Туапсе наехал, возможно умышленно, на трех собак, сообщает кубанский главк МВД РФ. "По факту выявленной в интернете публикации о возможно преднамеренном наезде на трех собак отделом МВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются личности владельцев собак и водителя автомобиля", - говорится в сообщении. На видео в Telegram-канале ГУМВД черный Mercedes поворачивает направо и наезжает на трех собак. Одна из них, хромая, убегает прочь, вторая, возможно, получила серьезное увечье и не может встать на лапы.

https://ria.ru/20250208/anapa-1998190539.html

туапсе

туапсинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, туапсе, туапсинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes