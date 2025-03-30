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Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе - РИА Новости, 30.03.2025
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14:23 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/tuapse-2008236123.html
Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе
Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе - РИА Новости, 30.03.2025
Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе
Полиция ищет водителя Mercedes, который в Туапсе наехал, возможно умышленно, на трех собак, сообщает кубанский главк МВД РФ. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:23:00+03:00
2025-03-30T14:23:00+03:00
происшествия
авто
туапсе
туапсинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
mercedes
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Полиция ищет водителя Mercedes, который в Туапсе наехал, возможно умышленно, на трех собак, сообщает кубанский главк МВД РФ. "По факту выявленной в интернете публикации о возможно преднамеренном наезде на трех собак отделом МВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются личности владельцев собак и водителя автомобиля", - говорится в сообщении. На видео в Telegram-канале ГУМВД черный Mercedes поворачивает направо и наезжает на трех собак. Одна из них, хромая, убегает прочь, вторая, возможно, получила серьезное увечье и не может встать на лапы.
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туапсе
туапсинский район
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происшествия, авто, туапсе, туапсинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), mercedes
Происшествия, Авто, Туапсе, Туапсинский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Mercedes
Полиция ищет водителя, который переехал трех собак в Туапсе

В Туапсе ищут водителя Mercedes, наехавшего, возможно, умышленно на трех собак

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 мар - РИА Новости. Полиция ищет водителя Mercedes, который в Туапсе наехал, возможно умышленно, на трех собак, сообщает кубанский главк МВД РФ.
«
"По факту выявленной в интернете публикации о возможно преднамеренном наезде на трех собак отделом МВД России по Туапсинскому району назначено проведение проверки. Сотрудниками полиции устанавливаются личности владельцев собак и водителя автомобиля", - говорится в сообщении.
На видео в Telegram-канале ГУМВД черный Mercedes поворачивает направо и наезжает на трех собак. Одна из них, хромая, убегает прочь, вторая, возможно, получила серьезное увечье и не может встать на лапы.
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