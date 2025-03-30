https://ria.ru/20250330/tramp-2008271079.html

Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок

Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок - РИА Новости, 30.03.2025

Трамп заявил, что не шутит о переизбрании на третий срок

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T20:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC признался, что "не шутит" о возможном переизбрании на третий срок главы государства."Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией в соответствии с 22-й поправкой, заявив в интервью NBC News, что существуют методы сделать это, и пояснив, что он "не шутит", - говорится в публикации на сайте телеканала.По словам Трампа, "многие люди" хотят, чтобы он пошел на третий срок, но глава Белого дома на это отвечает, это "еще очень рано".Президент США добавил, что у него есть способы, чтобы пойти на третий срок. На уточняющий вопрос телеканала о возможности вице-президента США Джей Ди Вэнса баллотироваться на пост главы государства, а затем передать эту роль Трампу, американский лидер ответил, что "это один" из имеющихся методов.

https://ria.ru/20250322/tramp-2006676521.html

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Наталья Макарова

сша, в мире, дональд трамп