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Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп - РИА Новости, 30.03.2025
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19:42 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/tramp-2008269061.html
Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп
Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп - РИА Новости, 30.03.2025
Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американцы шокированы происходящим в судебной системе страны из-за попыток судей препятствовать... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:42:00+03:00
2025-03-30T19:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американцы шокированы происходящим в судебной системе страны из-за попыток судей препятствовать депортациям незаконных мигрантов. "Люди шокированы тем, что происходит с судебной системой. Я был избран по многим причинам, но главной был закон и порядок, большая часть чего заключается в быстром устранении обширной преступной сети лиц, которые проникли в нашу страну в результате политики открытых границ мошенника Джо Байдена!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер отметил, что в поддержку депортаций выступают американские избиратели, но "радикальные левые судьи" остаются против этого. "Если бы это зависело от окружного судьи (Джеймса - ред.) Боасберга и других радикальных левых судей, никто бы не был убран, президенту не позволили бы выполнять свою работу, а жизни людей по всей стране были бы разрушены", - подчеркнул Трамп. Противостояние главы Белого дома с американскими судьями обострилось на фоне проводимой кампании по депортации нелегальных мигрантов и наложенных судами ограничений на действие администрации. Ранее Трамп призвал к расследованию в отношении судебной системы страны, подчеркнув, что суды в Нью-Йорке и округе Колумбия являются самыми коррумпированными в Соединенных Штатах. При этом он вновь критически высказался о федеральном судье Джеймсе Боасберге, назвав его "крайне конфликтным". Ранее Трамп уже призывал к импичменту федерального судьи Боасберга, который заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов. Суд в США 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами, чего ранее добивался Трамп. Судья постановил, что любой самолет с мигрантами, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты. Тем не менее, во время судебных слушаний из Соединенных Штатов вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. Администрация Трампа проигнорировала решение суда, а также подала апелляцию.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008258617.html
https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), колумбия, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Нью-Йорк (город), Колумбия, Дональд Трамп, Джо Байден
Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп

Трамп: американцы шокированы тем, что происходит в судебной системе США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американцы шокированы происходящим в судебной системе страны из-за попыток судей препятствовать депортациям незаконных мигрантов.
"Люди шокированы тем, что происходит с судебной системой. Я был избран по многим причинам, но главной был закон и порядок, большая часть чего заключается в быстром устранении обширной преступной сети лиц, которые проникли в нашу страну в результате политики открытых границ мошенника Джо Байдена!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC
Вчера, 17:57
Американский лидер отметил, что в поддержку депортаций выступают американские избиратели, но "радикальные левые судьи" остаются против этого.
"Если бы это зависело от окружного судьи (Джеймса - ред.) Боасберга и других радикальных левых судей, никто бы не был убран, президенту не позволили бы выполнять свою работу, а жизни людей по всей стране были бы разрушены", - подчеркнул Трамп.
Противостояние главы Белого дома с американскими судьями обострилось на фоне проводимой кампании по депортации нелегальных мигрантов и наложенных судами ограничений на действие администрации.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами
Вчера, 17:04
Ранее Трамп призвал к расследованию в отношении судебной системы страны, подчеркнув, что суды в Нью-Йорке и округе Колумбия являются самыми коррумпированными в Соединенных Штатах. При этом он вновь критически высказался о федеральном судье Джеймсе Боасберге, назвав его "крайне конфликтным".
Ранее Трамп уже призывал к импичменту федерального судьи Боасберга, который заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов.
Суд в США 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами, чего ранее добивался Трамп. Судья постановил, что любой самолет с мигрантами, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты. Тем не менее, во время судебных слушаний из Соединенных Штатов вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. Администрация Трампа проигнорировала решение суда, а также подала апелляцию.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США предложили Путину и Трампу неожиданное решение судьбы Зеленского
Вчера, 03:59
 
В миреСШАНью-Йорк (город)КолумбияДональд ТрампДжо Байден
 
 
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