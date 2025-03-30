https://ria.ru/20250330/tramp-2008269061.html

Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп

Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп - РИА Новости, 30.03.2025

Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американцы шокированы происходящим в судебной системе страны из-за попыток судей препятствовать... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:42:00+03:00

2025-03-30T19:42:00+03:00

2025-03-30T19:42:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американцы шокированы происходящим в судебной системе страны из-за попыток судей препятствовать депортациям незаконных мигрантов. "Люди шокированы тем, что происходит с судебной системой. Я был избран по многим причинам, но главной был закон и порядок, большая часть чего заключается в быстром устранении обширной преступной сети лиц, которые проникли в нашу страну в результате политики открытых границ мошенника Джо Байдена!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Американский лидер отметил, что в поддержку депортаций выступают американские избиратели, но "радикальные левые судьи" остаются против этого. "Если бы это зависело от окружного судьи (Джеймса - ред.) Боасберга и других радикальных левых судей, никто бы не был убран, президенту не позволили бы выполнять свою работу, а жизни людей по всей стране были бы разрушены", - подчеркнул Трамп. Противостояние главы Белого дома с американскими судьями обострилось на фоне проводимой кампании по депортации нелегальных мигрантов и наложенных судами ограничений на действие администрации. Ранее Трамп призвал к расследованию в отношении судебной системы страны, подчеркнув, что суды в Нью-Йорке и округе Колумбия являются самыми коррумпированными в Соединенных Штатах. При этом он вновь критически высказался о федеральном судье Джеймсе Боасберге, назвав его "крайне конфликтным". Ранее Трамп уже призывал к импичменту федерального судьи Боасберга, который заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов. Суд в США 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами, чего ранее добивался Трамп. Судья постановил, что любой самолет с мигрантами, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты. Тем не менее, во время судебных слушаний из Соединенных Штатов вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. Администрация Трампа проигнорировала решение суда, а также подала апелляцию.

https://ria.ru/20250330/tramp-2008258617.html

https://ria.ru/20250330/nbc-2008253543.html

https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), колумбия, дональд трамп, джо байден