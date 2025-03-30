Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп
Трамп: американцы шокированы тем, что происходит в судебной системе США
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что американцы шокированы происходящим в судебной системе страны из-за попыток судей препятствовать депортациям незаконных мигрантов.
"Люди шокированы тем, что происходит с судебной системой. Я был избран по многим причинам, но главной был закон и порядок, большая часть чего заключается в быстром устранении обширной преступной сети лиц, которые проникли в нашу страну в результате политики открытых границ мошенника Джо Байдена!" - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Американский лидер отметил, что в поддержку депортаций выступают американские избиратели, но "радикальные левые судьи" остаются против этого.
"Если бы это зависело от окружного судьи (Джеймса - ред.) Боасберга и других радикальных левых судей, никто бы не был убран, президенту не позволили бы выполнять свою работу, а жизни людей по всей стране были бы разрушены", - подчеркнул Трамп.
Противостояние главы Белого дома с американскими судьями обострилось на фоне проводимой кампании по депортации нелегальных мигрантов и наложенных судами ограничений на действие администрации.
NBC: Трамп пригрозил России новыми пошлинами
Вчера, 17:04
Ранее Трамп уже призывал к импичменту федерального судьи Боасберга, который заблокировал депортацию венесуэльских мигрантов.
Суд в США 16 марта потребовал прекратить высылку мигрантов из страны самолетами, чего ранее добивался Трамп. Судья постановил, что любой самолет с мигрантами, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты. Тем не менее, во время судебных слушаний из Соединенных Штатов вылетели несколько самолетов с депортированными мигрантами. Администрация Трампа проигнорировала решение суда, а также подала апелляцию.