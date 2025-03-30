https://ria.ru/20250330/tramp-2008266716.html

Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе

Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе - РИА Новости, 30.03.2025

Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе

Президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Иран, добиваясь "полного уничтожения" экономики Исламской Республики, заявила... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:23:00+03:00

2025-03-30T19:23:00+03:00

2025-03-30T19:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Иран, добиваясь "полного уничтожения" экономики Исламской Республики, заявила американская конгрессмен Элиз Стефаник. "Президент Трамп намерен гарантировать, что его кампания максимального давления на Иран продолжится, чтобы полностью уничтожить иранскую экономику и поставить мир на первое место на Ближнем Востоке", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. По словам Стефаник, американский лидер "абсолютно привержен" тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. В воскресенье Трамп в интервью телеканалу NBC пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы. Окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, отметил он. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.

https://ria.ru/20250330/nbc-2008255332.html

https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи, nbc