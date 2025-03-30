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Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе - РИА Новости, 30.03.2025
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19:23 30.03.2025 (обновлено: 19:35 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/tramp-2008266716.html
Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе
Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе - РИА Новости, 30.03.2025
Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе
Президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Иран, добиваясь "полного уничтожения" экономики Исламской Республики, заявила... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:23:00+03:00
2025-03-30T19:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Иран, добиваясь "полного уничтожения" экономики Исламской Республики, заявила американская конгрессмен Элиз Стефаник. "Президент Трамп намерен гарантировать, что его кампания максимального давления на Иран продолжится, чтобы полностью уничтожить иранскую экономику и поставить мир на первое место на Ближнем Востоке", - сказала она в интервью телеканалу Fox News. По словам Стефаник, американский лидер "абсолютно привержен" тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие. В воскресенье Трамп в интервью телеканалу NBC пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы. Окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, отметил он. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
https://ria.ru/20250330/nbc-2008255332.html
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи, nbc
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, NBC
Трамп намерен добиваться уничтожения экономики Ирана, заявили в конгрессе

Конгрессмен Стефаник: Трамп намерен добиться полного уничтожения экономики Ирана

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен продолжать оказывать максимальное давление на Иран, добиваясь "полного уничтожения" экономики Исламской Республики, заявила американская конгрессмен Элиз Стефаник.
«
"Президент Трамп намерен гарантировать, что его кампания максимального давления на Иран продолжится, чтобы полностью уничтожить иранскую экономику и поставить мир на первое место на Ближнем Востоке", - сказала она в интервью телеканалу Fox News.
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
NBC: Трамп пригрозил Ирану "не виданными ранее бомбардировками"
Вчера, 17:22
По словам Стефаник, американский лидер "абсолютно привержен" тому, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие.
В воскресенье Трамп в интервью телеканалу NBC пригрозил "не виданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран в ответном письме Трампу отказал Вашингтону в прямых переговорах по вопросу ядерной программы. Окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран, отметил он.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам.
Площадь у въезда в резиденцию президента Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Иран отказал США в прямых переговорах
Вчера, 14:36
 
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