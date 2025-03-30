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Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC - РИА Новости, 30.03.2025
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17:57 30.03.2025 (обновлено: 18:23 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/tramp-2008258617.html
Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC
Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC - РИА Новости, 30.03.2025
Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC
Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском,... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:57:00+03:00
2025-03-30T18:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском, сообщает телеканал NBC News. "Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал &lt;...&gt; Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу", — говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с главой Белого дома. Трамп добавил, что российский лидер знает о его реакции, а также подчеркнул, что сохраняет с президентом РФ "очень хорошие отношения"."Гнев быстро рассеивается, &lt;...&gt; если он поступает правильно", — заявил глава Белого дома.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.В конце января Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ, — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008255602.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп, верховная рада украины, в мире
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, В мире
Трамп заявил, что разозлился из-за слов Путина, сообщил NBC

NBC: Трамп заявил, что был взбешен из-за слов Путина о Зеленском

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был "очень зол" из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском, сообщает телеканал NBC News.
"Президент Дональд Трамп заявил, что он был "очень зол" и "взбешен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал <...> Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу", — говорится в публикации на сайте телеканала по итогам интервью с главой Белого дома.
Трамп добавил, что российский лидер знает о его реакции, а также подчеркнул, что сохраняет с президентом РФ "очень хорошие отношения".
"Гнев быстро рассеивается, <...> если он поступает правильно", — заявил глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп пригрозил импортерам российской нефти
Вчера, 17:23
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что лидеры РФ и США не обсуждали в ходе телефонных разговоров идею введения на Украине внешнего управления.
В конце января Путин заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ, — это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп сделал новое заявление о Путине
26 января, 09:04
 
УкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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