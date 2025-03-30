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Болтон прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США - РИА Новости, 30.03.2025
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15:32 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/tramp-2008244115.html
Болтон прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США
Болтон прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США - РИА Новости, 30.03.2025
Болтон прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США
Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к Штатам улучшит его репутацию в истории, заявил бывший советник по национальной безопасности... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:32:00+03:00
2025-03-30T15:32:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
джон болтон
гарри трумэн
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к Штатам улучшит его репутацию в истории, заявил бывший советник по национальной безопасности США Трампа в первый президентский срок Джон Болтон. В интервью датской телерадиокомпании DR Болтон напомнил, что идея в США присоединения Гренландии не нова: по его словам, в 1868 году тогдашний госсекретарь Уильям Генри Сьюард предложил купить остров, а в 1947 году такое предложение было выдвинуто экс-президентом США Гарри Трумэном. Экс-советник также рассказал, что Трампу купить Гренландию предложил "один из его друзей". "Он (Трамп - ред.) думает о покупке Гренландии, поскольку считает, что присоединение территории к США улучшит его репутацию в истории. Это было нормально в 1868 году. Так был устроен мир. Сегодня это происходит не так", - заявил Болтон телерадиокомпании. Кроме того, Болтон выразил мнение, что притязания Трампа на Гренландию портят отношения с союзниками и являются "разрушительными" для доверия между США, Данией и островом. Экс-советник также считает, что никто в конгрессе США не согласился бы применить военную силу против Гренландии, а Трамп это тоже "постепенно понимает". "Я не могу себе представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО, и я думаю, что, если бы это произошло, реакция конгресса со стороны обеих партий была бы действительно негативной", - добавил он. Ранее Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008196177.html
https://ria.ru/20250329/tramp-2008078135.html
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, джон болтон, гарри трумэн, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Джон Болтон, Гарри Трумэн, НАТО
Болтон прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США

Болтон: Трамп хочет присоединением Гренландии улучшить свою репутацию в истории

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к Штатам улучшит его репутацию в истории, заявил бывший советник по национальной безопасности США Трампа в первый президентский срок Джон Болтон.
В интервью датской телерадиокомпании DR Болтон напомнил, что идея в США присоединения Гренландии не нова: по его словам, в 1868 году тогдашний госсекретарь Уильям Генри Сьюард предложил купить остров, а в 1947 году такое предложение было выдвинуто экс-президентом США Гарри Трумэном. Экс-советник также рассказал, что Трампу купить Гренландию предложил "один из его друзей".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Трамп заявил, что Гренландия будет американской
Вчера, 02:39
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"Он (Трамп - ред.) думает о покупке Гренландии, поскольку считает, что присоединение территории к США улучшит его репутацию в истории. Это было нормально в 1868 году. Так был устроен мир. Сегодня это происходит не так", - заявил Болтон телерадиокомпании.
Кроме того, Болтон выразил мнение, что притязания Трампа на Гренландию портят отношения с союзниками и являются "разрушительными" для доверия между США, Данией и островом. Экс-советник также считает, что никто в конгрессе США не согласился бы применить военную силу против Гренландии, а Трамп это тоже "постепенно понимает".
"Я не могу себе представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО, и я думаю, что, если бы это произошло, реакция конгресса со стороны обеих партий была бы действительно негативной", - добавил он.
Ранее Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.
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Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России
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Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампДжон БолтонГарри ТрумэнНАТО
 
 
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