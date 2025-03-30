Болтон прокомментировал планы Трампа присоединить Гренландию к США
Болтон: Трамп хочет присоединением Гренландии улучшить свою репутацию в истории
Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к Штатам улучшит его репутацию в истории, заявил бывший советник по национальной безопасности США Трампа в первый президентский срок Джон Болтон.
В интервью датской телерадиокомпании DR Болтон напомнил, что идея в США присоединения Гренландии не нова: по его словам, в 1868 году тогдашний госсекретарь Уильям Генри Сьюард предложил купить остров, а в 1947 году такое предложение было выдвинуто экс-президентом США Гарри Трумэном. Экс-советник также рассказал, что Трампу купить Гренландию предложил "один из его друзей".
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"Он (Трамп - ред.) думает о покупке Гренландии, поскольку считает, что присоединение территории к США улучшит его репутацию в истории. Это было нормально в 1868 году. Так был устроен мир. Сегодня это происходит не так", - заявил Болтон телерадиокомпании.
Кроме того, Болтон выразил мнение, что притязания Трампа на Гренландию портят отношения с союзниками и являются "разрушительными" для доверия между США, Данией и островом. Экс-советник также считает, что никто в конгрессе США не согласился бы применить военную силу против Гренландии, а Трамп это тоже "постепенно понимает".
"Я не могу себе представить, чтобы США вторглись на территорию союзника по НАТО, и я думаю, что, если бы это произошло, реакция конгресса со стороны обеих партий была бы действительно негативной", - добавил он.
Ранее Трамп заявил, что на 100% уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.
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Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия в Гренландии и подавляющее большинство населения острова не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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