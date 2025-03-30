Трамп не собирается увольнять своих чиновников из-за скандала с Signal
Трамп: никто из чиновников не будет уволен из-за фейковых новостей
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять чиновников своей администрации из-за скандала с утечкой обсуждения военных планов в мессенджере Signal.
После скандала с чатом американские СМИ наперебой цитируют различные анонимные источники, которые то предсказывают отставку советника Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца, то описывают досаду Трампа, связанную со скандалом. Президент США говорил, что не потерял уверенности в своей команде в то время, как представители администрации отрицают, что в чате происходил обмен секретными сведениями.
"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм", - заявил Трамп в интервью телеканалу NBC.
Кроме того, американский лидер вновь подчеркнул, что по-прежнему доверяет Уолтцу и министру обороны США Питу Хегсету.
В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта он получил запрос в мессенджере Signal и попал в чат, где руководство США обсуждало удары по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, Хегсета, Уолтца и других чиновников. Многие из них подтвердили, что состояли в чате, но настаивали, что там не происходило обмена секретной информацией. Голдберг представил скриншоты переписки, на которых шеф Пентагона за несколько часов до начала операции сообщает о типах самолетов и целях, что в случае утечки, настаивает журналист, могло бы угрожать военнослужащим. Несмотря на это, в Белом доме продолжают настаивать на несерьезном характере обвинений.
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