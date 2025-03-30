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Трамп заявил, что Гренландия будет американской - РИА Новости, 30.03.2025
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02:39 30.03.2025 (обновлено: 02:47 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/tramp-2008196177.html
Трамп заявил, что Гренландия будет американской
Трамп заявил, что Гренландия будет американской - РИА Новости, 30.03.2025
Трамп заявил, что Гренландия будет американской
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. РИА Новости, 30.03.2025
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. "Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов", — завил Трамп В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия на острове и подавляющее большинство населения не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
https://ria.ru/20250328/vens-2008051632.html
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, nbc
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, NBC
Трамп заявил, что Гренландия будет американской

Трамп: Гренландия будет американской, 100 процентов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии.
«
"Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов", — завил Трамп
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время посещения американской военной космической базы Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс
28 марта, 21:44
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии.
Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия на острове и подавляющее большинство населения не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
Вчера, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампNBC
 
 
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