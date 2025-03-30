https://ria.ru/20250330/tramp-2008196177.html

Трамп заявил, что Гренландия будет американской

Трамп заявил, что Гренландия будет американской - РИА Новости, 30.03.2025

Трамп заявил, что Гренландия будет американской

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. РИА Новости, 30.03.2025

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC, что на сто процентов уверен в успехе своей инициативы по присоединению Гренландии. "Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов", — завил Трамп В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Соединенных Штатов в Гренландии. Трамп говорит о необходимости присоединения Гренландии к США с декабря. При этом ни одна политическая партия на острове и подавляющее большинство населения не поддерживают присоединение к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250328/vens-2008051632.html

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, nbc