https://ria.ru/20250330/tramp-2008194148.html

"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России

"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России - РИА Новости, 30.03.2025

"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России

У президента США Дональда Трампа больше нет ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T01:48:00+03:00

2025-03-30T01:48:00+03:00

2025-03-30T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа больше нет ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и угрожать Ирану с Китаем, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Продление войны на Украине в попытке связать руки России и одновременное запугивание Ирана (и Китая) с помощью серьезно преувеличенных ресурсов — это блеф, который лопнет перед лицом президента США", — говорится в публикации.Эксперт также считает, что Вашингтон исчерпал свои возможности параллельно участвовать в нескольких геополитических процессах."У США больше нет карт, чтобы играть в такой многомерный покер", — резюмировал Малинен.Ранее Bloomberg передавало, что Соединенные Штаты во многом зависят от импорта полезных ископаемых. Как утверждает агентство, текущие запасы полезных ископаемых Штатов "слишком малы" для удовлетворения оборонных потребностей страны и не смогут восполнить нехватку импортных ресурсов в случае прекращения их поставок.В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html

https://ria.ru/20250323/tramp-2006794252.html

https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html

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в мире, иран, россия, сша, дональд трамп