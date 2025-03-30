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"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России - РИА Новости, 30.03.2025
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01:48 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/tramp-2008194148.html
"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России
"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России - РИА Новости, 30.03.2025
"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России
У президента США Дональда Трампа больше нет ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T01:48:00+03:00
2025-03-30T01:48:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа больше нет ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и угрожать Ирану с Китаем, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Продление войны на Украине в попытке связать руки России и одновременное запугивание Ирана (и Китая) с помощью серьезно преувеличенных ресурсов — это блеф, который лопнет перед лицом президента США", — говорится в публикации.Эксперт также считает, что Вашингтон исчерпал свои возможности параллельно участвовать в нескольких геополитических процессах."У США больше нет карт, чтобы играть в такой многомерный покер", — резюмировал Малинен.Ранее Bloomberg передавало, что Соединенные Штаты во многом зависят от импорта полезных ископаемых. Как утверждает агентство, текущие запасы полезных ископаемых Штатов "слишком малы" для удовлетворения оборонных потребностей страны и не смогут восполнить нехватку импортных ресурсов в случае прекращения их поставок.В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008046571.html
https://ria.ru/20250323/tramp-2006794252.html
https://ria.ru/20250325/ugroza-2007246111.html
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в мире, иран, россия, сша, дональд трамп
В мире, Иран, Россия, США, Дональд Трамп
"Это блеф": на Западе сделали резкое заявление о Трампе и России

Туомас Малинен: Трамп больше не может препятствовать России в достижении мира

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа больше нет ресурсов, чтобы одновременно препятствовать России в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и угрожать Ирану с Китаем, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Продление войны на Украине в попытке связать руки России и одновременное запугивание Ирана (и Китая) с помощью серьезно преувеличенных ресурсов — это блеф, который лопнет перед лицом президента США", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Последний шанс: Трамп решился на рискованный шаг
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Эксперт также считает, что Вашингтон исчерпал свои возможности параллельно участвовать в нескольких геополитических процессах.
США больше нет карт, чтобы играть в такой многомерный покер", — резюмировал Малинен.
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Ранее Bloomberg передавало, что Соединенные Штаты во многом зависят от импорта полезных ископаемых. Как утверждает агентство, текущие запасы полезных ископаемых Штатов "слишком малы" для удовлетворения оборонных потребностей страны и не смогут восполнить нехватку импортных ресурсов в случае прекращения их поставок.
В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
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