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Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо - РИА Новости, 30.03.2025
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07:18 30.03.2025 (обновлено: 07:23 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/toplivo-2008203029.html
Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо
Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо - РИА Новости, 30.03.2025
Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо
Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:18:00+03:00
2025-03-30T07:23:00+03:00
экономика
россия
виталий королев
алексей сазанов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках инфляции - таким прогнозом поделился с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Цены на топливо в России этой весной будут продолжать расти в соответствии с базовым прогнозом - так, чтобы по итогам года они поднялись в среднем на уровне инфляции, то есть примерно на 8%. С конца декабря прошлого года по середину марта они выросли несущественно - примерно на 1,1-1,6% в зависимости от типа топлива", - сказал собеседник агентства. "К середине весны темпы роста ускорится в связи с началом посевного сезона, а к началу лета тенденция должна притормозить", - добавил он. Скрябин также отметил, что если предстоящая осень "не преподнесет сюрпризов ни в плане работы НПЗ, ни в аспекте демпферов", то годовой прирост может совпасть с ожиданиями. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизельное топливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил в четверг замглавы ведомства Виталий Королев. В то же время ФАС предлагает синхронизировать графики ремонта на НПЗ с посевной кампанией. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес. Тем временем правительство РФ приняло решение продлить до 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
https://ria.ru/20250328/fas-2007867950.html
https://ria.ru/20250306/toplivo-2003324919.html
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экономика, россия, виталий королев, алексей сазанов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Виталий Королев, Алексей Сазанов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Евразийский экономический союз
Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо

Управляющий Скрябин: рост цен на топливо весной может ускориться

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция (АЗС)
Автозаправочная станция (АЗС) - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках инфляции - таким прогнозом поделился с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Цены на топливо в России этой весной будут продолжать расти в соответствии с базовым прогнозом - так, чтобы по итогам года они поднялись в среднем на уровне инфляции, то есть примерно на 8%. С конца декабря прошлого года по середину марта они выросли несущественно - примерно на 1,1-1,6% в зависимости от типа топлива", - сказал собеседник агентства.
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ФАС расширит перечень биржевых товаров
28 марта, 09:59
"К середине весны темпы роста ускорится в связи с началом посевного сезона, а к началу лета тенденция должна притормозить", - добавил он. Скрябин также отметил, что если предстоящая осень "не преподнесет сюрпризов ни в плане работы НПЗ, ни в аспекте демпферов", то годовой прирост может совпасть с ожиданиями.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизельное топливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил в четверг замглавы ведомства Виталий Королев. В то же время ФАС предлагает синхронизировать графики ремонта на НПЗ с посевной кампанией.
Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес.
Тем временем правительство РФ приняло решение продлить до 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Заправка машины - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Эксперт оценил риск существенного скачка цен на топливо
6 марта, 04:20
 
ЭкономикаРоссияВиталий КоролевАлексей СазановФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Евразийский экономический союз
 
 
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