https://ria.ru/20250330/toplivo-2008203029.html

Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо

Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо - РИА Новости, 30.03.2025

Эксперт рассказал об ускорении роста цен на топливо

Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T07:18:00+03:00

2025-03-30T07:18:00+03:00

2025-03-30T07:23:00+03:00

экономика

россия

виталий королев

алексей сазанов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Цены на автомобильное топливо в России к середине весны могут набрать темпы роста, однако эта тенденция притормозит уже к лету, и по итогам года будет в рамках инфляции - таким прогнозом поделился с РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Цены на топливо в России этой весной будут продолжать расти в соответствии с базовым прогнозом - так, чтобы по итогам года они поднялись в среднем на уровне инфляции, то есть примерно на 8%. С конца декабря прошлого года по середину марта они выросли несущественно - примерно на 1,1-1,6% в зависимости от типа топлива", - сказал собеседник агентства. "К середине весны темпы роста ускорится в связи с началом посевного сезона, а к началу лета тенденция должна притормозить", - добавил он. Скрябин также отметил, что если предстоящая осень "не преподнесет сюрпризов ни в плане работы НПЗ, ни в аспекте демпферов", то годовой прирост может совпасть с ожиданиями. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сейчас не видит объективных факторов роста цен на дизельное топливо, кроме инфляционных, ситуация стабильна, заявил в четверг замглавы ведомства Виталий Королев. В то же время ФАС предлагает синхронизировать графики ремонта на НПЗ с посевной кампанией. Минфин РФ с нефтяниками обсуждают увеличение разрешенного диапазона отклонения биржевых цен на топливо, чтобы демпфер не обнулялся, о чем в понедельник сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Сейчас вопрос находится на этапе согласования приемлемых параметров, которые бы устроили как государство, так и бизнес. Тем временем правительство РФ приняло решение продлить до 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20250328/fas-2007867950.html

https://ria.ru/20250306/toplivo-2003324919.html

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экономика, россия, виталий королев, алексей сазанов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), евразийский экономический союз