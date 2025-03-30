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У берегов Тонга вновь произошло землетрясение
У берегов Тонга вновь произошло землетрясение - РИА Новости, 30.03.2025
У берегов Тонга вновь произошло землетрясение
Еще одно землетрясение зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, его магнитуда составила 6,1, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T18:33:00+03:00
2025-03-30T18:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Еще одно землетрясение зафиксировано у берегов Королевства Тонга в Океании, его магнитуда составила 6,1, сообщила Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки произошли в 15:04 по времени UTC (18:04 мск) в 82 километрах к юго-востоку от города Пангаи, население которого составляет 1,7 тысячи человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине десяти километров.Ранее в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 7,7 в 90,5 километра к юго-востоку от этого города, американские сейсмологи и метеорологи предупредили об угрозе цунами. Впоследствии ее отменили.Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
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в мире, тонга
У берегов Тонга вновь произошло землетрясение
У берегов Тонга в Океании вновь произошло землетрясение магнитудой 6,1