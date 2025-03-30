https://ria.ru/20250330/tonga-2008245927.html

У берегов Тонга объявили угрозу цунами

У берегов Тонга объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.03.2025

У берегов Тонга объявили угрозу цунами

У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:45:00+03:00

2025-03-30T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.Как отмечают в Геологической службе США (USGS), толчки зафиксировали в 12:18 по времени UTC (15:18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, согласно предварительному анализу параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов Тонга. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, тонга, сша