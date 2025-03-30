https://ria.ru/20250330/tonga-2008245927.html
У берегов Тонга объявили угрозу цунами
У берегов Тонга объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.03.2025
У берегов Тонга объявили угрозу цунами
У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:45:00+03:00
2025-03-30T15:45:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.Как отмечают в Геологической службе США (USGS), толчки зафиксировали в 12:18 по времени UTC (15:18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, согласно предварительному анализу параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов Тонга. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тонга, сша
У берегов Тонга объявили угрозу цунами
У берегов Тонга объявили угрозу цунами после землетрясения
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.
Как отмечают в Геологической службе США (USGS), толчки зафиксировали в 12:18 по времени UTC (15:18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.
Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, согласно предварительному анализу параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов Тонга
. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.