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У берегов Тонга объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.03.2025
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15:45 30.03.2025 (обновлено: 18:26 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/tonga-2008245927.html
У берегов Тонга объявили угрозу цунами
У берегов Тонга объявили угрозу цунами - РИА Новости, 30.03.2025
У берегов Тонга объявили угрозу цунами
У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:45:00+03:00
2025-03-30T18:26:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.Как отмечают в Геологической службе США (USGS), толчки зафиксировали в 12:18 по времени UTC (15:18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, согласно предварительному анализу параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов Тонга. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20250328/zemletryaseniya-2007928080.html
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в мире, тонга, сша
В мире, Тонга, США
У берегов Тонга объявили угрозу цунами

У берегов Тонга объявили угрозу цунами после землетрясения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. У берегов Тонга в Океании после землетрясения объявили угрозу цунами, сообщили американские сейсмологи и метеорологи.
Как отмечают в Геологической службе США (USGS), толчки зафиксировали в 12:18 по времени UTC (15:18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства с населением примерно 1,7 тысячи человек.
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Американское национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что, согласно предварительному анализу параметров, волны цунами возможны в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье у берегов Тонга. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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