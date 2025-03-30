https://ria.ru/20250330/tisa-2008246230.html

На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины

На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 30.03.2025

На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины

Тело еще одного утонувшего мужчины нашли в горной реке Тиса на границе с Румынией, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:49:00+03:00

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2025-03-30T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Тело еще одного утонувшего мужчины нашли в горной реке Тиса на границе с Румынией, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины. В декабре 2024 года представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что около 50 человек погибли с февраля 2022 года, пытаясь нелегально покинуть страну через реку Тиса. "Сегодня утром во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд... Мукачевского пограничного отряда увидел в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега", - говорится в сообщении, опубликованном на странице украинской погранслужбы в соцсети Facebook*. Согласно сообщению, на место происшествия правоохранители вызвали спасателей и сотрудников нацполиции. Личность погибшего устанавливается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Запрещена в РФ как экстремистская

https://ria.ru/20250116/gory-1994053645.html

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