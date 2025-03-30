Рейтинг@Mail.ru
На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/tisa-2008246230.html
На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины
На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины - РИА Новости, 30.03.2025
На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины
Тело еще одного утонувшего мужчины нашли в горной реке Тиса на границе с Румынией, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:49:00+03:00
2025-03-30T15:49:00+03:00
в мире
украина
румыния
россия
андрей демченко
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958040664_0:129:874:620_1920x0_80_0_0_42e760cdf088523684e0c2ce6f017c29.jpg
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Тело еще одного утонувшего мужчины нашли в горной реке Тиса на границе с Румынией, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины. В декабре 2024 года представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что около 50 человек погибли с февраля 2022 года, пытаясь нелегально покинуть страну через реку Тиса. "Сегодня утром во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд... Мукачевского пограничного отряда увидел в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега", - говорится в сообщении, опубликованном на странице украинской погранслужбы в соцсети Facebook*. Согласно сообщению, на место происшествия правоохранители вызвали спасателей и сотрудников нацполиции. Личность погибшего устанавливается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250116/gory-1994053645.html
https://ria.ru/20250104/mobilizatsiya-1992535064.html
https://ria.ru/20250328/mobilizatsiya-2008024868.html
украина
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958040664_0:0:830:622_1920x0_80_0_0_7ed03c8c91d29cab1b3bee6006b4bc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, россия, андрей демченко, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Россия, Андрей Демченко, Владимир Зеленский
На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего мужчины

На румыно-украинской границе нашли тело утонувшего в реке Тиса мужчины

© Кадр видео из соцсетейКолючая проволока вдоль пограничной реки Тиса
Колючая проволока вдоль пограничной реки Тиса - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Колючая проволока вдоль пограничной реки Тиса. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Тело еще одного утонувшего мужчины нашли в горной реке Тиса на границе с Румынией, сообщает в воскресенье госпогранслужба Украины.
В декабре 2024 года представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что около 50 человек погибли с февраля 2022 года, пытаясь нелегально покинуть страну через реку Тиса.
Горы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Румынские спасатели ищут в горах сбежавших от мобилизации украинцев
16 января, 18:19
"Сегодня утром во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничный наряд... Мукачевского пограничного отряда увидел в реке Тиса тело человека. Утопленник находился в воде, на расстоянии 30 метров от украинского берега", - говорится в сообщении, опубликованном на странице украинской погранслужбы в соцсети Facebook*.
Согласно сообщению, на место происшествия правоохранители вызвали спасателей и сотрудников нацполиции. Личность погибшего устанавливается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
На Украине мужчина умер после попытки мобилизовать его силой
4 января, 23:19
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* Запрещена в РФ как экстремистская
Представители военкомата под присмотром полиции запихивают мужчину в автомобиль в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Раде раскритиковали систему мобилизации на Украине
28 марта, 18:33
 
В миреУкраинаРумынияРоссияАндрей ДемченкоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала