https://ria.ru/20250330/tesla-2008291203.html

Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla

Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla - РИА Новости, 30.03.2025

Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla

Более 10 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T23:43:00+03:00

2025-03-30T23:43:00+03:00

2025-03-30T23:43:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 10 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. "Двенадцать электрических суперстанций американской фирмы Tesla стали объектом умышленного поджога на парковке супермаркета в Сен-Шамон (департамент Луара)", - пишет агентство. Отмечается, что две станции, стоимость каждой из которых достигает нескольких десятков тысяч евро, были полностью уничтожены, остальные получили повреждения. На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало. Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.

https://ria.ru/20250309/ssha-2003871354.html

https://ria.ru/20250322/tramp-2006623464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, сша, франция, дональд трамп, илон маск, tesla motors