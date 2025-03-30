Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla
AFP: 12 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета во Франции
© Фото : TeslaАвтомобили Tesla Model 3
© Фото : Tesla
Автомобили Tesla Model 3 . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 10 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
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"Двенадцать электрических суперстанций американской фирмы Tesla стали объектом умышленного поджога на парковке супермаркета в Сен-Шамон (департамент Луара)", - пишет агентство.
Отмечается, что две станции, стоимость каждой из которых достигает нескольких десятков тысяч евро, были полностью уничтожены, остальные получили повреждения.
На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla.
Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.