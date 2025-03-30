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Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla - РИА Новости, 30.03.2025
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23:43 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/tesla-2008291203.html
Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla
Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla - РИА Новости, 30.03.2025
Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla
Более 10 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T23:43:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 10 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции. "Двенадцать электрических суперстанций американской фирмы Tesla стали объектом умышленного поджога на парковке супермаркета в Сен-Шамон (департамент Луара)", - пишет агентство. Отмечается, что две станции, стоимость каждой из которых достигает нескольких десятков тысяч евро, были полностью уничтожены, остальные получили повреждения. На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало. Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.
https://ria.ru/20250309/ssha-2003871354.html
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в мире, технологии, сша, франция, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, Технологии, США, Франция, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
Во Франции подожгли более десяти зарядных станций Tesla

AFP: 12 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета во Франции

© Фото : TeslaАвтомобили Tesla Model 3
Автомобили Tesla Model 3 - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Tesla
Автомобили Tesla Model 3 . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Более 10 зарядных станций Tesla подожгли на парковке супермаркета на юго-востоке Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
«
"Двенадцать электрических суперстанций американской фирмы Tesla стали объектом умышленного поджога на парковке супермаркета в Сен-Шамон (департамент Луара)", - пишет агентство.
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Отмечается, что две станции, стоимость каждой из которых достигает нескольких десятков тысяч евро, были полностью уничтожены, остальные получили повреждения.
На покрытии парковки была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla.
Полиция начала расследование, задержаний пока не последовало.
Ранее стало известно, что правоохранительные органы США получили информацию о 48 случаях нападения на дилерские центры, автомобили и зарядные станции Tesla. Нападения стали результатом участия владельца Tesla Илона Маска в деятельности Департамента эффективности государственного управления (DOGE) администрации президента США Дональда Трампа, который занимается сокращением неэффективных расходов и борьбой с мошенничеством в федеральном правительстве. Трамп заявил, что считает злоумышленников террористами, но выразил уверенность в том, что за людьми, совершающими нападения, стоят его политические оппоненты.
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