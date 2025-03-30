https://ria.ru/20250330/tela-2008217950.html

Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды

Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды - РИА Новости, 30.03.2025

Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды

Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T10:51:00+03:00

2025-03-30T10:51:00+03:00

2025-03-30T10:51:00+03:00

происшествия

вологодская область

россия

череповецкий район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды, сообщает региональное ГУМЧС.Ранее СУСК РФ по Вологодской области сообщало, что трагедия произошла 29 марта. Компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, который был направлен в медицинское учреждение. Начался поиск тел трех утонувших. "Установлены личности погибших рыбаков. Сегодня ночью спасатели извлекли тела утонувших мужчин из воды. Погибшим было 66, 63 и 61 год", - сообщает ГУМЧС по Вологодской области.

https://ria.ru/20250202/rybak-1996921254.html

вологодская область

россия

череповецкий район

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Варвара Скокшина

происшествия, вологодская область, россия, череповецкий район