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Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды - РИА Новости, 30.03.2025
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10:51 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/tela-2008217950.html
Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды
Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды - РИА Новости, 30.03.2025
Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды
Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды, сообщает региональное ГУМЧС. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T10:51:00+03:00
2025-03-30T10:51:00+03:00
происшествия
вологодская область
россия
череповецкий район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды, сообщает региональное ГУМЧС.Ранее СУСК РФ по Вологодской области сообщало, что трагедия произошла 29 марта. Компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, который был направлен в медицинское учреждение. Начался поиск тел трех утонувших. "Установлены личности погибших рыбаков. Сегодня ночью спасатели извлекли тела утонувших мужчин из воды. Погибшим было 66, 63 и 61 год", - сообщает ГУМЧС по Вологодской области.
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вологодская область
россия
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происшествия, вологодская область, россия, череповецкий район
Происшествия, Вологодская область, Россия, Череповецкий район
Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды

Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области 29 марта, извлекли из воды

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Тела трех рыбаков, утонувших в Вологодской области, извлекли из воды, сообщает региональное ГУМЧС.
Ранее СУСК РФ по Вологодской области сообщало, что трагедия произошла 29 марта. Компания из четырех рыбаков прибыла к озеру Колоденское Череповецкого района и вышла на лед, который проломился и люди оказались в воде. Выехавшие экстренные службы обнаружили одного выжившего, который был направлен в медицинское учреждение. Начался поиск тел трех утонувших.
"Установлены личности погибших рыбаков. Сегодня ночью спасатели извлекли тела утонувших мужчин из воды. Погибшим было 66, 63 и 61 год", - сообщает ГУМЧС по Вологодской области.
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