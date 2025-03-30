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Российские туристы рассказали о панике во время землетрясения в Таиланде - РИА Новости, 30.03.2025
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04:30 30.03.2025 (обновлено: 04:42 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/tayland-2008199256.html
Российские туристы рассказали о панике во время землетрясения в Таиланде
Российские туристы рассказали о панике во время землетрясения в Таиланде - РИА Новости, 30.03.2025
Российские туристы рассказали о панике во время землетрясения в Таиланде
Большинство российских туристов в Таиланде слабо почувствовали землетрясение, так как находились на пляжных курортах, в то же время в Бангкоке была "обычная... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T04:30:00+03:00
2025-03-30T04:42:00+03:00
бангкок
паттайя
таиланд
землетрясение в мьянме и таиланде
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НОВОСИБИРСК, 30 мар - РИА Новости. Большинство российских туристов в Таиланде слабо почувствовали землетрясение, так как находились на пляжных курортах, в то же время в Бангкоке была "обычная паника", а в номерах отваливалась кафельная плитка, рассказали РИА Новости пассажиры утреннего рейса авиакомпании S7 Airlines из таиландской столицы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Таиландские власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Из столицы Таиланда в Новосибирск рано утром в воскресенье вернулись туристы, большинство из которых во время землетрясения находились на курортах. "Мы были с гостинице. Все это буквально пять минут было… Страшно. У нас в номере плитка отвалилась в ванной", - рассказала одна из пассажирок, находившаяся в момент землетрясения в Бангкоке. Спутник туристки добавил, что в городе сразу после землетрясения была "обычная паника". Разрушений они не видели. "Мы в этот момент были в Паттайе. Я была на втором этаже гостиницы, почувствовала, как будто немного все "поехало", но это все. Сын вообще ничего не почувствовал", - рассказала еще одна собеседница. Загорелая семейная пара рассказала, что в момент землетрясения они были на пляже в Паттайе и узнали о произошедшем землетрясении только из новостей. "Мы были в городе Хуахин. Там ничего не было слышно, пока нам не написали из России, и мы не получили местные новости. Отголосков в Хуахине не было точно. Вчера, когда мы заезжали в Бангкок, никакой разрухи видно не было… Разрушенных зданий нет, паники у людей тоже нету", - рассказала еще одна туристка.
https://ria.ru/20250328/tailand-2007973851.html
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бангкок, паттайя, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде
Бангкок, Паттайя, Таиланд, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Российские туристы рассказали о панике во время землетрясения в Таиланде

В Бангкоке во время землетрясения в Тайланде была обычная паника

© Кадр видео из соцсетейЗемлетрясение в Бангкоке
Землетрясение в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Землетрясение в Бангкоке. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 мар - РИА Новости. Большинство российских туристов в Таиланде слабо почувствовали землетрясение, так как находились на пляжных курортах, в то же время в Бангкоке была "обычная паника", а в номерах отваливалась кафельная плитка, рассказали РИА Новости пассажиры утреннего рейса авиакомпании S7 Airlines из таиландской столицы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Таиландские власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644, пострадали 3408 человек. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Из столицы Таиланда в Новосибирск рано утром в воскресенье вернулись туристы, большинство из которых во время землетрясения находились на курортах.
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"Мы были с гостинице. Все это буквально пять минут было… Страшно. У нас в номере плитка отвалилась в ванной", - рассказала одна из пассажирок, находившаяся в момент землетрясения в Бангкоке.
Спутник туристки добавил, что в городе сразу после землетрясения была "обычная паника". Разрушений они не видели.
"Мы в этот момент были в Паттайе. Я была на втором этаже гостиницы, почувствовала, как будто немного все "поехало", но это все. Сын вообще ничего не почувствовал", - рассказала еще одна собеседница.
Загорелая семейная пара рассказала, что в момент землетрясения они были на пляже в Паттайе и узнали о произошедшем землетрясении только из новостей.
"Мы были в городе Хуахин. Там ничего не было слышно, пока нам не написали из России, и мы не получили местные новости. Отголосков в Хуахине не было точно. Вчера, когда мы заезжали в Бангкок, никакой разрухи видно не было… Разрушенных зданий нет, паники у людей тоже нету", - рассказала еще одна туристка.
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БангкокПаттайяТаиландЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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