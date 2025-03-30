https://ria.ru/20250330/tailand-2008247681.html
При землетрясении в Таиланде туристы не пострадали
При землетрясении в Таиланде туристы не пострадали - РИА Новости, 30.03.2025
При землетрясении в Таиланде туристы не пострадали
Туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде и могут продолжать отдых без опасений, заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тхиентхонг. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T16:06:00+03:00
2025-03-30T16:06:00+03:00
2025-03-30T16:06:00+03:00
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БАНГКОК, 30 мар – РИА Новости. Туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде и могут продолжать отдых без опасений, заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тхиентхонг. "Данных о туристах, пострадавших или погибших в результате землетрясения, нет. Путешествия по стране, работа гостиниц и туристические мероприятия будут проходить в обычном режиме. Инспекции (зданий и сооружений – ред.) продолжаются для обеспечения безопасности. Туристическая полиция следит за ключевыми объектами. Никаких отмен поездок (в Таиланд – ред.) не происходит", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. В то же время Ассоциация туристических агентов Таиланда выпустила заявление, в котором говорится, что туристический рынок страны может ощутить некоторое падение в первые две недели после землетрясения, однако затем восстановится. "В первые часы после выхода новостей о землетрясении около 10% уже заказанных туристических поездок в Таиланд были отменены, однако с постепенной нормализацией ситуации в Бангкоке большинство заявок были восстановлены. Таиландский въездной рынок, скорее всего, ощутит некоторое падение в течение двух первых недель после землетрясения, но потом все придет в норму", - говорится в заявлении ассоциации. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Обстановка в Бангкоке после землетрясения
Обстановка в Бангкоке после сегодняшнего землетрясения. Люди не спешат возвращаться в дома и офисы, опасаясь новых толчков.
2025-03-30T16:06
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, таиланд
Туризм, Новости - Туризм, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, В мире, Таиланд
При землетрясении в Таиланде туристы не пострадали
Министр туризма Таиланда Тхиентхонг: туристы не пострадали при землетрясении
БАНГКОК, 30 мар – РИА Новости. Туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде и могут продолжать отдых без опасений, заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тхиентхонг.
"Данных о туристах, пострадавших или погибших в результате землетрясения, нет. Путешествия по стране, работа гостиниц и туристические мероприятия будут проходить в обычном режиме. Инспекции (зданий и сооружений – ред.) продолжаются для обеспечения безопасности. Туристическая полиция следит за ключевыми объектами. Никаких отмен поездок (в Таиланд – ред.) не происходит", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
В то же время Ассоциация туристических агентов Таиланда выпустила заявление, в котором говорится, что туристический рынок страны может ощутить некоторое падение в первые две недели после землетрясения, однако затем восстановится.
«
"В первые часы после выхода новостей о землетрясении около 10% уже заказанных туристических поездок в Таиланд были отменены, однако с постепенной нормализацией ситуации в Бангкоке большинство заявок были восстановлены. Таиландский въездной рынок, скорее всего, ощутит некоторое падение в течение двух первых недель после землетрясения, но потом все придет в норму", - говорится в заявлении ассоциации.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.