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При землетрясении в Таиланде туристы не пострадали

При землетрясении в Таиланде туристы не пострадали - РИА Новости, 30.03.2025

При землетрясении в Таиланде туристы не пострадали

Туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде и могут продолжать отдых без опасений, заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тхиентхонг. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:06:00+03:00

2025-03-30T16:06:00+03:00

2025-03-30T16:06:00+03:00

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БАНГКОК, 30 мар – РИА Новости. Туристы не пострадали при землетрясении в Таиланде и могут продолжать отдых без опасений, заявил министр туризма и спорта страны Соравонг Тхиентхонг. "Данных о туристах, пострадавших или погибших в результате землетрясения, нет. Путешествия по стране, работа гостиниц и туристические мероприятия будут проходить в обычном режиме. Инспекции (зданий и сооружений – ред.) продолжаются для обеспечения безопасности. Туристическая полиция следит за ключевыми объектами. Никаких отмен поездок (в Таиланд – ред.) не происходит", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х. В то же время Ассоциация туристических агентов Таиланда выпустила заявление, в котором говорится, что туристический рынок страны может ощутить некоторое падение в первые две недели после землетрясения, однако затем восстановится. "В первые часы после выхода новостей о землетрясении около 10% уже заказанных туристических поездок в Таиланд были отменены, однако с постепенной нормализацией ситуации в Бангкоке большинство заявок были восстановлены. Таиландский въездной рынок, скорее всего, ощутит некоторое падение в течение двух первых недель после землетрясения, но потом все придет в норму", - говорится в заявлении ассоциации. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.

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Обстановка в Бангкоке после землетрясения Обстановка в Бангкоке после сегодняшнего землетрясения. Люди не спешат возвращаться в дома и офисы, опасаясь новых толчков. 2025-03-30T16:06 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, землетрясение в мьянме и таиланде, в мире, таиланд