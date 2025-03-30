https://ria.ru/20250330/tabakov-2008020962.html

"Дремучая Россия" и "толерантный" Павел Табаков: скандальные заявления

"Дремучая Россия" и "толерантный" Павел Табаков: скандальные заявления - РИА Новости, 30.03.2025

"Дремучая Россия" и "толерантный" Павел Табаков: скандальные заявления

Сын великого Олега Табакова оказался в эпицентре скандалов. Начав карьеру под крылом отца, Павел быстро взлетел на театральный и кинематографический Олимп. Но... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:07:00+03:00

2025-03-30T08:07:00+03:00

2025-03-30T08:07:00+03:00

шоубиз

россия

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франция

марина зудина

владимир машков

олег табаков

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сын великого Олега Табакова оказался в эпицентре скандалов. Начав карьеру под крылом отца, Павел быстро взлетел на театральный и кинематографический Олимп. Но что случилось после? Конфликт с Машковым, шокирующие заявления о "дремучей России" и непонятная позиция по украинскому вопросу. Действительно ли наследник легендарной фамилии противопоставляет себя своей стране или это всего лишь образ, созданный желтой прессой?Звездный стартМосковская золотая молодежь пополнилась 1 августа 1995 года — именно тогда в семье легендарного Олега Табакова и известной актрисы Марины Зудиной родился сын Павел. С первых дней жизни мальчик был обречен на пристальное внимание публики — еще бы, не каждый день рождаются наследники театральных империй!Интересно, что поначалу юный Табаков совсем не рвался покорять подмостки. Увлечение актерством пришло внезапно, ближе к выпускному классу. Родители не препятствовали, и вскоре Павел стал студентом Театральной школы Олега Табакова — той самой, где его отец был не просто преподавателем, а настоящим богом театрального Олимпа.Первое знакомство с актерским ремеслом произошло у Павла еще в 12-летнем возрасте — мальчик сыграл в спектакле "Лунное чудовище". После окончания театральной школы путь был предрешен — Московский театр Олега Табакова и МХТ имени Чехова немедленно распахнули двери перед юным дарованием.Кинематографический дебют состоялся в 2014 году в драме "Звезда", а истинная популярность пришла после роли цесаревича Павла в историческом сериале "Екатерина. Взлет" два года спустя.Критики, конечно, отмечали талант молодого актера, но театральное сообщество не могло не шептаться за спиной: "А смог бы он так стремительно взлететь без знаменитой фамилии и отцовских связей?" Сам Павел настаивает, что всего добился сам. Вот только трудно поверить, что сын легенды начинал с нуля, когда сам Олег Павлович лично держал для него двери в мир большого искусства.Театральный кризис: когда Машков сказал "нет"История взаимоотношений Владимира Машкова и младшего Табакова могла бы стать сюжетом остросюжетной пьесы. До 2018 года Павел благополучно работал в "Табакерке", основанной его отцом. Но когда в марте 2018-го Олег Табаков скончался, художественным руководителем театра стал Владимир Машков — один из самых талантливых учеников покойного мэтра.Именно тут и начался настоящий театральный триллер. На сборе труппы перед началом нового сезона в сентябре 2018-го Машков объявил о кардинальных изменениях. Он не только разделил артистов "Табакерки" и МХТ имени Чехова (раньше многие актеры играли на обеих площадках), но и полностью вычеркнул Павла из репертуара, включая знаковый спектакль "Матросская Тишина".Официальная версия гласила: идет "оптимизация". Но театральные кулуары гудели от слухов — мол, причина куда более личная.Хотя формально Павел сам написал заявление об уходе, Марина Зудина позже признавалась, что Машков даже не потрудился обсудить это решение с ее сыном. В интервью программе "А поговорить?" с Ириной Шихман* Павел рассказал: "Должен был быть ввод в спектакль, но мне никто не сообщил. Всем остальным сказали заранее, а мне — нет. Я посчитал, что с таким отношением я лучше уйду. Я немножко гордый".Почему Машков "объявил войну" семье ТабаковаПочему произошел этот конфликт? По слухам, Машков не видел в Павле выдающегося таланта и считал, что тот держался в труппе исключительно благодаря знаменитой фамилии. Некоторые источники утверждали, что новый художественный руководитель стремился обновить театр, убрав "наследие Табакова" в лице его сына, чтобы развивать собственное видение. Существовала и третья версия: молодой Табаков рассчитывал на особый статус как сын основателя театра, а Машков отказался делать для него исключения.Скандал моментально разлетелся по СМИ, которые обвинили Машкова в том, что он "выживает семью Табакова". Ситуацию усугубил эпизод, когда Марина Зудина покинула собрание труппы в слезах.Итог театральной драмы: Павел формально не был уволен — он ушел "по собственному желанию", но толчком к этому решению стало исключение его из репертуара. После этого актер сосредоточился на кинокарьере, а в 2020 году все же вернулся в МХТ имени Чехова.Спорная позиция по СВОФевраль 2022 года стал переломным моментом для многих россиян. С началом специальной военной операции на Украине общество разделилось на тех, кто безоговорочно поддержал действия государства, и тех, кто выразил обеспокоенность происходящим. Павел Табаков выбрал вторую категорию.В своих социальных сетях молодой актер разместил лаконичный, но красноречивый статус: "Нет войне". Эти два слова вызвали настоящую бурю негодования среди патриотически настроенных граждан, которые обрушились на Табакова с обвинениями в предательстве. Впрочем, продемонстрировав позицию, Павел вскоре удалил провокационную запись и продолжил работать в России.Дружба с "изгоями"Еще одним неоднозначным моментом в биографии актера стала его поддержка Ренаты Литвиновой. Эксцентричная актриса и режиссер, покинувшая Россию после начала СВО и обосновавшаяся во Франции, известна своей сложной позицией по украинскому вопросу. Павел сотрудничал с ней в театре, играя в спектаклях "Звезда вашего периода" и "Северный ветер".Когда Литвинова переехала в Париж, многие восприняли это как политический жест. Однако Табаков поспешил выступить в ее защиту. В одном из интервью он заявил, что отъезд Ренаты связан исключительно с проблемами со здоровьем, а не с политическим протестом."Возможно, она вернется, мы продолжим играть — и никаких проблем не будет. Конечно, это не от меня зависит. Но, надеюсь, так случится", — говорил Павел в 2022 году.Эти слова лишь укрепили подозрения многих патриотически настроенных граждан в том, что Табаков разделяет взгляды Литвиновой. Особенно учитывая, что незадолго до этого высказывания актер позволил себе гораздо более серьезный демарш.Отец, но не мужЛичная жизнь Павла Табакова могла бы стать отличным материалом для таблоидов. Настоящей сенсацией стало известие, появившееся в 2020 году: у 25-летнего актера есть внебрачная дочь от коллеги по актерскому цеху Софьи Синицыной. Пара распалась еще до появления малышки на свет.Павел не скрывает существование ребенка, но и не афиширует подробности этой истории. Ситуация добавила ему репутацию ловеласа, не готового нести ответственность за свои поступки.При этом сам актер объясняет ситуацию по-своему. По его словам, он не бросал беременную Синицыну, но принял решение не жить с ней из-за постоянных ссор и конфликтов. Он официально признал дочь, участвует в ее жизни и обеспечивает материально, несмотря на расставание с матерью ребенка."Советская традиция продолжать жить вместе ради ребенка убивает его психику", — заявлял Табаков, объясняя свое решение. Он утверждал, что конфликты родителей негативно повлияли бы на психологическое развитие дочери Мии, поэтому предпочел сохранить с бывшей возлюбленной исключительно дружеские отношения."За" толерантностьИнтересно, что при таком подходе к традиционной семье Павел Табаков весьма лояльно относится к нетрадиционным отношениям. Его высказывания о толерантности вызвали немало споров."Москва и Петербург все-таки два более лайтовых города для жизни [представителей нетрадиционной ориентации]. Но как ребята выживают в провинции, я не знаю. Особенно когда идет такая агрессивная пропаганда идеи о кольце врагов. Никакой толерантности, лишь христианство и традиционный брак", — говорил актер в одном из интервью.Противоречивый взгляд на РоссиюГлавный вопрос, который волнует многих телезрителей и поклонников театра: как на самом деле Павел Табаков относится к своей стране? Любит ли он Россию? Если да, то выражает это довольно противоречиво.Российское общество молодой актер охарактеризовал достаточно жестко, назвав его "крайне дремучим". "В России крайне дремучее общество. Людям важно водку купить подешевле. И все чужое отвергать. У нас вместо уроков толерантности — уроки патриотизма", — цитировал "Царьград" слова Павла Табакова.Такие высказывания вызвали негодование у многих россиян, особенно на фоне того, что проблем с работой в России у Павла не возникает. Напротив, его карьера продолжает развиваться — многие зрители с нетерпением ждали выхода фильма "Ампир V", где Табаков сыграл главную роль.Получается парадоксальная ситуация: 29-летний актер критикует общество страны, которая обеспечивает ему комфортную жизнь и профессиональную самореализацию. Российская индустрия кино и театра продолжает предоставлять Павлу Табакову роли и возможности, несмотря на его неоднозначные высказывания.Остается открытым вопрос: Павел Табаков действительно идейный противник традиционных российских ценностей или его провокационные заявления — лишь способ привлечь к себе внимание? И что думал бы об этом его великий отец, всю жизнь служивший русской культуре?*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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россия, украина, франция, марина зудина, владимир машков, олег табаков