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Финляндия предложила Трампу назначить дату прекращения огня на Украине

Финляндия предложила Трампу назначить дату прекращения огня на Украине - РИА Новости, 30.03.2025

Финляндия предложила Трампу назначить дату прекращения огня на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T18:00:00+03:00

2025-03-30T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что предложил президенту США Дональду Трампу назначить дату прекращения огня на Украине на 20 апреля. "Позиция Финляндии, и это было доведено до сведения президента, заключается в том, что необходимо достичь прекращения огня, а для этого нужна дата. Наша точка зрения такова: 20 апреля. Это было бы подходящим временем для полного прекращения огня без каких-либо условий. Почему 20 апреля? Потому что нам нужен крайний срок, потому что Пасха, и потому что президент Дональд Трамп находится у власти около трех месяцев", - сказал Стубб на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ. Стубб также в очередной раз заявил о необходимости создать "сильный механизм санкций" в качестве стимула, который будет запущен, как утверждает Стубб, если Россия и США не договорятся о прекращении огня или "если Россия нарушит его". Ранее финский президент заявлял, что предварительные переговоры по урегулированию конфликта нужны для "перевооружения Украины" и "оказания давления" на Россию. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. На сайте Кремля ранее на этой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250330/tramp-2008258617.html

https://ria.ru/20250330/tramp-2008255602.html

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