https://ria.ru/20250330/starmer-2008234657.html

"Повод для войны". В Британии испугались планов Стармера против России

"Повод для войны". В Британии испугались планов Стармера против России - РИА Новости, 30.03.2025

"Повод для войны". В Британии испугались планов Стармера против России

Отправка вооруженных сил Великобритании на Украину приведет к войне с Россией, пишет Daily Mail. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:09:00+03:00

2025-03-30T14:09:00+03:00

2025-03-30T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Отправка вооруженных сил Великобритании на Украину приведет к войне с Россией, пишет Daily Mail."Сэр Кир в молодости был пацифистом и сторонником мира в холодной войне, однако сейчас всерьез хочет отправить жалкие остатки наших войск на Украину, что тут же станет поводом для войны с Россией", — говорится в материале.Обозреватель предупредил, что такой ход Стармера может привести к применению ядерного оружия по Великобритании, последствия чего отбросят страну на несколько веков назад.Саммит "коалиции желающих", где обсуждались гарантии безопасности для Украины, включая размещение там "миротворцев", прошел в четверг в Париже. В нем приняли участие президенты и премьеры из 28 стран, в том числе из ЕС, а также главы Европейского совета и Европейской комиссии, генеральный секретарь НАТО. На уровне послов были представлены Австрия, Австралия и Канада.Как сообщила газета The Wall Street Journal, Великобритания и Франция терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников отправить войска на Украину, при этом американские чиновники отвергли план Европы.

https://ria.ru/20250330/rossiya-2008227558.html

https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html

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в мире, украина, великобритания, европейский совет, евросоюз, нато, россия