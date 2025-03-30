https://ria.ru/20250330/ssha-2008269757.html
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене - РИА Новости, 30.03.2025
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене
Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ударов авиации США по деревне к северу от столицы Йемена Саны, сообщил в своём микроблоге в социальной РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:46:00+03:00
2025-03-30T19:46:00+03:00
2025-03-30T19:58:00+03:00
в мире
йемен
сша
сана
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006129971_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_25ffab2c4f60e1a19c2f9e7648a84919.jpg
ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ударов авиации США по деревне к северу от столицы Йемена Саны, сообщил в своём микроблоге в социальной сети Х представитель министерства здравоохранения созданного на севере Йемена правительства Анис аль-Асбахи."По предварительным данным, один человек из гражданских лиц погиб, четверо пострадали в результате американской агрессии в воскресенье, 30 марта 2025 года, на деревню напротив района Джадр округа Бени аль-Харис к северу от Саны", - написал он.США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после того, как они заявили о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
https://ria.ru/20250330/aeroport-2008229071.html
йемен
сша
сана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006129971_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_0f589728e26429c6e0fcc17628c3e8bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, сша, сана, ансар алла
В мире, Йемен, США, Сана, Ансар Алла
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене
При авиаударах США по деревне в Йемене погиб человек, четверо ранены