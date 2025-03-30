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США нанесли авиаудары по деревне в Йемене - РИА Новости, 30.03.2025
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19:46 30.03.2025 (обновлено: 19:58 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ssha-2008269757.html
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене - РИА Новости, 30.03.2025
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене
Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ударов авиации США по деревне к северу от столицы Йемена Саны, сообщил в своём микроблоге в социальной РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T19:46:00+03:00
2025-03-30T19:58:00+03:00
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ударов авиации США по деревне к северу от столицы Йемена Саны, сообщил в своём микроблоге в социальной сети Х представитель министерства здравоохранения созданного на севере Йемена правительства Анис аль-Асбахи."По предварительным данным, один человек из гражданских лиц погиб, четверо пострадали в результате американской агрессии в воскресенье, 30 марта 2025 года, на деревню напротив района Джадр округа Бени аль-Харис к северу от Саны", - написал он.США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после того, как они заявили о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
https://ria.ru/20250330/aeroport-2008229071.html
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в мире, йемен, сша, сана, ансар алла
В мире, Йемен, США, Сана, Ансар Алла
США нанесли авиаудары по деревне в Йемене

При авиаударах США по деревне в Йемене погиб человек, четверо ранены

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanАвиаудар США, Йемен
Авиаудар США, Йемен - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Авиаудар США, Йемен. Архивное фото
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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ударов авиации США по деревне к северу от столицы Йемена Саны, сообщил в своём микроблоге в социальной сети Х представитель министерства здравоохранения созданного на севере Йемена правительства Анис аль-Асбахи.
"По предварительным данным, один человек из гражданских лиц погиб, четверо пострадали в результате американской агрессии в воскресенье, 30 марта 2025 года, на деревню напротив района Джадр округа Бени аль-Харис к северу от Саны", - написал он.
США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после того, как они заявили о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.
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