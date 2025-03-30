https://ria.ru/20250330/ssha-2008269757.html

США нанесли авиаудары по деревне в Йемене

США нанесли авиаудары по деревне в Йемене - РИА Новости, 30.03.2025

США нанесли авиаудары по деревне в Йемене

Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ударов авиации США по деревне к северу от столицы Йемена Саны, сообщил в своём микроблоге в социальной РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T19:46:00+03:00

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ДОХА, 30 мар - РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате ударов авиации США по деревне к северу от столицы Йемена Саны, сообщил в своём микроблоге в социальной сети Х представитель министерства здравоохранения созданного на севере Йемена правительства Анис аль-Асбахи."По предварительным данным, один человек из гражданских лиц погиб, четверо пострадали в результате американской агрессии в воскресенье, 30 марта 2025 года, на деревню напротив района Джадр округа Бени аль-Харис к северу от Саны", - написал он.США с 15 марта продолжают бомбардировки провинций в Йемене под контролем шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) после того, как они заявили о намерении возобновить атаки против связанных с Израилем судов в Красном и Аравийском морях из-за блокады палестинского сектора Газа.

https://ria.ru/20250330/aeroport-2008229071.html

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