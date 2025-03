NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS

https://ria.ru/20250330/ssha-2008239296.html

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американские военные, базировавшиеся в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на источники."Секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — на российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру. <...> Украинцы чрезвычайно зависели от американцев в плане разведывательной информации, и оперативная группа "Дракон" проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS", — указано в публикации.При этом военные, опасаясь провокативности слова "цели", называли планируемые для ударов места "точками интереса". ВМС США, как пишет The New York Times, получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах, в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Неназванный руководитель европейской разведки вспоминает в беседе с изданием, что "был ошеломлен", узнав, насколько глубоко американцы задействованы в операциях на Украине. В среду Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. Как отмечал в октябре президент Владимир Путин, Киев не имеет возможностей самостоятельно применять дальнобойное оружие, это могут делать только специалисты стран НАТО. Он объяснял, что для этого нужна космическая разведка, которой нет у Украины, а также специалисты, которые будут на основе полученных данных будут вводить полетные задания и совершать прочие манипуляции, необходимые для запуска ракеты.

