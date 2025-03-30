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NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 30.03.2025
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14:54 30.03.2025 (обновлено: 16:47 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ssha-2008239296.html
NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS
NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 30.03.2025
NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS
Американские военные, базировавшиеся в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:54:00+03:00
2025-03-30T16:47:00+03:00
в мире
сша
украина
висбаден
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американские военные, базировавшиеся в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.&quot;Секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — на российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру. &lt;...&gt; Украинцы чрезвычайно зависели от американцев в плане разведывательной информации, и оперативная группа &quot;Дракон&quot; проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS&quot;, — указано в публикации.При этом военные, опасаясь провокативности слова "цели", называли планируемые для ударов места "точками интереса". ВМС США, как пишет The New York Times, получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах, в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России. Неназванный руководитель европейской разведки вспоминает в беседе с изданием, что "был ошеломлен", узнав, насколько глубоко американцы задействованы в операциях на Украине. В среду Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах. Как отмечал в октябре президент Владимир Путин, Киев не имеет возможностей самостоятельно применять дальнобойное оружие, это могут делать только специалисты стран НАТО. Он объяснял, что для этого нужна космическая разведка, которой нет у Украины, а также специалисты, которые будут на основе полученных данных будут вводить полетные задания и совершать прочие манипуляции, необходимые для запуска ракеты.
https://ria.ru/20250117/ssha-1994228066.html
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008219242.html
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в мире, сша, украина, висбаден, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, США, Украина, Висбаден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
NYT: США координировали почти все удары ВСУ из РСЗО HIMARS

NYT: США передавали ВСУ разведданные и координировали удары РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Американские военные, базировавшиеся в германском Висбадене, передавали украинским войскам разведданные о позициях российских войск, а также координировали почти все удары из РСЗО HIMARS, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.
«

"Секретный центр сотрудничества находился в гарнизоне армии США в Висбадене, Германия. Каждое утро американские и украинские военные офицеры устанавливали приоритеты нацеливания — на российские подразделения, части оборудования или инфраструктуру. <...> Украинцы чрезвычайно зависели от американцев в плане разведывательной информации, и оперативная группа "Дракон" проверяла и контролировала практически каждый удар HIMARS", — указано в публикации.

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При этом военные, опасаясь провокативности слова "цели", называли планируемые для ударов места "точками интереса".
ВМС США, как пишет The New York Times, получили разрешение координировать операции, проводимые в крымских водах, в 2022 году. Тогда же Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) координировало атаки украинских БПЛА по российским кораблям в порту Севастополя. К 2024 году американцы начали оказывать помощь ВСУ в нанесении ударов вглубь территории России.
Уничтоженная военная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Неназванный руководитель европейской разведки вспоминает в беседе с изданием, что "был ошеломлен", узнав, насколько глубоко американцы задействованы в операциях на Украине.
В среду Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной.
В Москве давно указывали на прямое участие стран Запада в украинских ударах.
Как отмечал в октябре президент Владимир Путин, Киев не имеет возможностей самостоятельно применять дальнобойное оружие, это могут делать только специалисты стран НАТО. Он объяснял, что для этого нужна космическая разведка, которой нет у Украины, а также специалисты, которые будут на основе полученных данных будут вводить полетные задания и совершать прочие манипуляции, необходимые для запуска ракеты.
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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В миреСШАУкраинаВисбаденВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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