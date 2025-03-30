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В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине - РИА Новости, 30.03.2025
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09:17 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/ssha-2008208588.html
В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине
В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине - РИА Новости, 30.03.2025
В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине
После завершения украинского конфликта США могут переосмыслить отношения с Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:17:00+03:00
2025-03-30T09:17:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
скотт бессент
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. После завершения украинского конфликта США могут переосмыслить отношения с Россией, пишет National Interest."Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений", — говорится в материале.Как указал обозреватель, подход экономического взаимодействия вместо давления может поспособствовать сотрудничеству России с Западом."Похоже, что президент Трамп готов скорректировать американскую стратегию. Возможно, он сочтет экономическое партнерство с Москвой, которое будет выгодным для США и сделает Европу более мирный континентом", — резюмировал автор публикации.Глава американского Минфина Скотт Бессент 26 марта заявил телеканалу Fox News, что США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT.
https://ria.ru/20250329/ns-2008152218.html
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в мире, сша, россия, украина, скотт бессент, swift
В мире, США, Россия, Украина, Скотт Бессент, SWIFT
В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине

NI: после конфликта на Украине США могут переосмыслить отношения с Россией

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. После завершения украинского конфликта США могут переосмыслить отношения с Россией, пишет National Interest.
«
"Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений", — говорится в материале.
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Как указал обозреватель, подход экономического взаимодействия вместо давления может поспособствовать сотрудничеству России с Западом.
«
"Похоже, что президент Трамп готов скорректировать американскую стратегию. Возможно, он сочтет экономическое партнерство с Москвой, которое будет выгодным для США и сделает Европу более мирный континентом", — резюмировал автор публикации.
Глава американского Минфина Скотт Бессент 26 марта заявил телеканалу Fox News, что США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT.
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