https://ria.ru/20250330/ssha-2008208588.html

В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине

В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине - РИА Новости, 30.03.2025

В США предложили радикальный план по России после конфликта на Украине

После завершения украинского конфликта США могут переосмыслить отношения с Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:17:00+03:00

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2025-03-30T09:17:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. После завершения украинского конфликта США могут переосмыслить отношения с Россией, пишет National Interest."Вероятность окончания боевых действий на Украине открывает новые возможности для переосмысления российско-американских отношений", — говорится в материале.Как указал обозреватель, подход экономического взаимодействия вместо давления может поспособствовать сотрудничеству России с Западом."Похоже, что президент Трамп готов скорректировать американскую стратегию. Возможно, он сочтет экономическое партнерство с Москвой, которое будет выгодным для США и сделает Европу более мирный континентом", — резюмировал автор публикации.Глава американского Минфина Скотт Бессент 26 марта заявил телеканалу Fox News, что США в контексте урегулирования украинского кризиса готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT.

https://ria.ru/20250329/ns-2008152218.html

https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html

сша

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украина

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