https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html

В США самолет упал на жилой дом

В США самолет упал на жилой дом - РИА Новости, 30.03.2025

В США самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T04:16:00+03:00

2025-03-30T04:16:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9."Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем", — говорится в публикации.Никто из членов экипажа и пассажиров на борту не выжил, жильцы дома не пострадали. Общее число людей, находившихся на борту самолета, не называется.По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), авиакатастрофа произошла в субботу около 12.20 по местному времени (20.20 мск).FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование.

https://ria.ru/20250301/samolet-2002489885.html

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в мире, сша, миннесота, faa