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В США самолет упал на жилой дом - РИА Новости, 30.03.2025
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04:16 30.03.2025 (обновлено: 04:27 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html
В США самолет упал на жилой дом
В США самолет упал на жилой дом - РИА Новости, 30.03.2025
В США самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T04:16:00+03:00
2025-03-30T04:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9."Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем", — говорится в публикации.Никто из членов экипажа и пассажиров на борту не выжил, жильцы дома не пострадали. Общее число людей, находившихся на борту самолета, не называется.По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), авиакатастрофа произошла в субботу около 12.20 по местному времени (20.20 мск).FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование.
https://ria.ru/20250301/samolet-2002489885.html
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в мире, сша, миннесота, faa
В мире, США, Миннесота, FAA
В США самолет упал на жилой дом

Fox 9: в Миннесоте легкомоторный самолет упал на жилой дом

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Легкомоторный самолет упал на жилой дом в США в городе Бруклин-Парк, штат Миннесота, пилот и пассажиры погибли, сообщает телеканал Fox 9.
"Самолет SOCATA TBM7, представляющий собой одномоторный бизнес-джет, врезался в дом в Бруклин-Парке в субботу днем", — говорится в публикации.
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Никто из членов экипажа и пассажиров на борту не выжил, жильцы дома не пострадали. Общее число людей, находившихся на борту самолета, не называется.
По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), авиакатастрофа произошла в субботу около 12.20 по местному времени (20.20 мск).
FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование.
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