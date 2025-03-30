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В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине - РИА Новости, 30.03.2025
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине
Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, пишет американское издание The... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T00:38:00+03:00
2025-03-30T00:38:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, пишет американское издание The National Interest."Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. <…> Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу", — говорится в материале.По мнению издания, этот легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий.Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.Поступил на вооружение в период Холодной войны для ядерного сдерживания. Модернизированная версия Ту-95МС использовалась в конфликтах в Сирии и на Украине.
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ту-95, ту-95мс, нато, украина, сирия, космос - риа наука
Ту-95, Ту-95МС, НАТО, Украина, Сирия, Космос - РИА Наука
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине
TNI: Ту-95 является главной угрозой для инфраструктуры Украины