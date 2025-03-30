Рейтинг@Mail.ru
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/ssha-2008191388.html
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине - РИА Новости, 30.03.2025
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине
Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, пишет американское издание The... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T00:38:00+03:00
2025-03-30T00:38:00+03:00
ту-95
ту-95мс
нато
украина
сирия
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_0:79:3360:1969_1920x0_80_0_0_a535a47c75a0ce5c7165d6b8a22c8297.jpg
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, пишет американское издание The National Interest."Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. &lt;…&gt; Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу", — говорится в материале.По мнению издания, этот легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий.Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.Поступил на вооружение в период Холодной войны для ядерного сдерживания. Модернизированная версия Ту-95МС использовалась в конфликтах в Сирии и на Украине.
https://ria.ru/20241218/polet-1989951021.html
https://ria.ru/20241118/raketonostsy-1984476920.html
украина
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966241824_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_d13f395c4d7b16ccc4ed9a428fae3618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ту-95, ту-95мс, нато, украина, сирия, космос - риа наука
Ту-95, Ту-95МС, НАТО, Украина, Сирия, Космос - РИА Наука
В США назвали российское оружие, сеющее ужас на Украине

TNI: Ту-95 является главной угрозой для инфраструктуры Украины

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дальний стратегический бомбардировщик Ту-95 сеет ужас на Украине и является главной угрозой для инфраструктуры этой страны, пишет американское издание The National Interest.
"Ту-95 играет ключевую роль в уничтожении инфраструктуры Украины. <…> Эта птица создана для великих и ужасных дел. И она прекрасно выполняет свою задачу", — говорится в материале.
Полет стратегических ракетоносцев Ту-95МС вблизи побережья Аляски - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет у побережья Аляски
18 декабря 2024, 16:38
По мнению издания, этот легендарный бомбардировщик, некогда являвшийся пережитком времен Холодной войны, соответствует всем современным требованиям ведения боевых действий.
Ту-95 (по кодификации НАТО: Bear — "Медведь") — советский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Предназначен для поражения крылатыми ракетами важных объектов в тылу противника в любое время суток и при любых погодных условиях.
Поступил на вооружение в период Холодной войны для ядерного сдерживания. Модернизированная версия Ту-95МС использовалась в конфликтах в Сирии и на Украине.
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
"Ростех" рассказал о модернизации ракетоносцев Ту-95МС
18 ноября 2024, 21:46
 
Ту-95Ту-95МСНАТОУкраинаСирияКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала