https://ria.ru/20250330/srok-2008203359.html

Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой

Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой - РИА Новости, 30.03.2025

Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой

Суд в Москве приговорил к условному сроку геймера, отправившего деньги с забытого в его квартире телефона знакомой на аккаунт мобильной игры Mobile Legends:... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T07:25:00+03:00

2025-03-30T07:25:00+03:00

2025-03-30T07:25:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условному сроку геймера, отправившего деньги с забытого в его квартире телефона знакомой на аккаунт мобильной игры Mobile Legends: Bang Bang, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что обвиняемый с подругой познакомились с девушкой по имени Юлия около станции метро "Свиблово". В итоге, компания отправилась домой к фигуранту дела, где они выпили. Юлия переночевала в гостях, а утром не смогла найти свой телефон. Хозяин пообещал, что обязательно сообщит, если устройство найдется. Спустя несколько часов телефон все-таки обнаружился, но обвиняемый не стал спешить его возвращать. Более того, он запомнил пароль в банковское приложение, в которое при нем ранее входила гостья, и решил проверить баланс карты: он составлял примерно 11 тысяч рублей. Геймер в этот же день двумя переводами с чужого мобильного пополнил баланс в Mobile Legends: Bang Bang на 6295 рублей и 3203 рубля. На эти средства были приобретены внутриигровые персонажи и улучшения. По данному факту девушка обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Подсудимый в полном объеме признал вину, в содеянном раскаялся, добровольно возместил материальный ущерб и принес извинения потерпевшей. Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным трехлетним сроком.

https://ria.ru/20250225/uchenyj-2001422892.html

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происшествия, россия