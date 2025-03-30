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Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой - РИА Новости, 30.03.2025
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07:25 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/srok-2008203359.html
Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой
Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой - РИА Новости, 30.03.2025
Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой
Суд в Москве приговорил к условному сроку геймера, отправившего деньги с забытого в его квартире телефона знакомой на аккаунт мобильной игры Mobile Legends:... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T07:25:00+03:00
2025-03-30T07:25:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условному сроку геймера, отправившего деньги с забытого в его квартире телефона знакомой на аккаунт мобильной игры Mobile Legends: Bang Bang, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что обвиняемый с подругой познакомились с девушкой по имени Юлия около станции метро "Свиблово". В итоге, компания отправилась домой к фигуранту дела, где они выпили. Юлия переночевала в гостях, а утром не смогла найти свой телефон. Хозяин пообещал, что обязательно сообщит, если устройство найдется. Спустя несколько часов телефон все-таки обнаружился, но обвиняемый не стал спешить его возвращать. Более того, он запомнил пароль в банковское приложение, в которое при нем ранее входила гостья, и решил проверить баланс карты: он составлял примерно 11 тысяч рублей. Геймер в этот же день двумя переводами с чужого мобильного пополнил баланс в Mobile Legends: Bang Bang на 6295 рублей и 3203 рубля. На эти средства были приобретены внутриигровые персонажи и улучшения. По данному факту девушка обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Подсудимый в полном объеме признал вину, в содеянном раскаялся, добровольно возместил материальный ущерб и принес извинения потерпевшей. Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным трехлетним сроком.
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РИА Новости
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Геймер получил условный срок за перевод средств в игру с телефона знакомой

Геймер получил условный срок за тайный перевод денег в игру с телефона знакомой

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к условному сроку геймера, отправившего деньги с забытого в его квартире телефона знакомой на аккаунт мобильной игры Mobile Legends: Bang Bang, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах указано, что обвиняемый с подругой познакомились с девушкой по имени Юлия около станции метро "Свиблово". В итоге, компания отправилась домой к фигуранту дела, где они выпили. Юлия переночевала в гостях, а утром не смогла найти свой телефон. Хозяин пообещал, что обязательно сообщит, если устройство найдется. Спустя несколько часов телефон все-таки обнаружился, но обвиняемый не стал спешить его возвращать. Более того, он запомнил пароль в банковское приложение, в которое при нем ранее входила гостья, и решил проверить баланс карты: он составлял примерно 11 тысяч рублей. Геймер в этот же день двумя переводами с чужого мобильного пополнил баланс в Mobile Legends: Bang Bang на 6295 рублей и 3203 рубля. На эти средства были приобретены внутриигровые персонажи и улучшения.
По данному факту девушка обратилась в правоохранительные органы, которые возбудили дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Подсудимый в полном объеме признал вину, в содеянном раскаялся, добровольно возместил материальный ущерб и принес извинения потерпевшей. Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным трехлетним сроком.
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