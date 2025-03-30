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Украинские операторы БПЛА охотятся на врачей и беженцев в Курской области
Украинские операторы БПЛА охотятся на врачей и беженцев в Курской области - РИА Новости, 30.03.2025
Украинские операторы БПЛА охотятся на врачей и беженцев в Курской области
Украинские операторы БПЛА с помощью FPV-дронов на оптоволокне охотятся на врачей и беженцев в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T05:33:00+03:00
2025-03-30T05:33:00+03:00
2025-03-30T05:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КУРСК, 30 мар - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА с помощью FPV-дронов на оптоволокне охотятся на врачей и беженцев в Курской области, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". "По ночам ВСУ применяют FPV-дроны на оптоволокне - не только по военным целям, но и по заведомо мирным объектам, например, по гражданским автомобилям с гуманитарной помощью, медикам и беженцами", - сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Север". В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250330/razminirovanie-2008198874.html
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские операторы БПЛА охотятся на врачей и беженцев в Курской области
Украинские FPV-дроны ночью охотятся на врачей и беженцев в Курской области