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Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей - РИА Новости, 30.03.2025
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15:42 30.03.2025 (обновлено: 17:10 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/spectrum-2008245479.html
Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей
Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей - РИА Новости, 30.03.2025
Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей
Ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, потерпела крушение вскоре после... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:42:00+03:00
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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, потерпела крушение вскоре после запуска, следует из кадров трансляции, организованной компанией в YouTube.Вскоре после старта, выполненного около 12:30 (13:30 мск), двухступенчатая ракета потерпела крушение. Запуск ракеты компании Isar Aerospace стал первым запуском ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Цель тестового полета — сбор данных и накопление опыта. "С этим испытательным полетом мы смогли успешно собрать ценные данные и опыт для будущих миссий. Благодаря строгим мерам безопасности, принятым в Isar Aerospace и на космодроме Аннёйа, весь персонал оставался все время в безопасности", — прокомментировала компания итоги запуска в своем аккаунте в соцсети Х. Запуск Spectrum с территории норвежского космодрома Аннёйа в субботу отложили из-за неблагоприятных погодных условий, новую попытку запланировали на воскресенье. Ранее тестовый полет, изначально запланированный на 24 марта, уже отменяли из-за непогоды. Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Он занимается разработкой и производством ракет-носителей для транспортировки спутников. В общей сложности стартапу удалось привлечь финансирование в размере более 400 миллионов евро. Среди инвесторов компании — Инновационный фонд НАТО (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures. Глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман ранее заявлял, что Европе нужен суверенный доступ к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США. Он отметил прогресс с малыми ракетами и привел в пример компанию Isar Aerospace. В феврале лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркивал важность независимого европейского доступа к космосу в свете изменения внешней политики США.
https://ria.ru/20250327/putin-2007820979.html
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Крушение ракеты-носителя Spectrum после запуска
Ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с норвежского космодрома Аннёйа, потерпела крушение вскоре после запуска, следует из кадров трансляции. Это первый запуск ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Цель тестового полета – сбор данных и накопление опыта.
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европа, сша, германия, фридрих мерц, нато, в мире, норвегия
Европа, США, Германия, Фридрих Мерц, НАТО, В мире, Норвегия
Запуск ракеты-носителя Spectrum в Норвегии завершился неудачей

Ракета-носитель Spectrum потерпела крушение после запуска в Норвегии

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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Ракета-носитель Spectrum частной немецкой компании Isar Aerospace, запущенная с территории норвежского космодрома Аннёйа, потерпела крушение вскоре после запуска, следует из кадров трансляции, организованной компанией в YouTube.
Вскоре после старта, выполненного около 12:30 (13:30 мск), двухступенчатая ракета потерпела крушение.
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Запуск ракеты компании Isar Aerospace стал первым запуском ракеты-носителя с территории континентальной Европы. Цель тестового полета — сбор данных и накопление опыта.
"С этим испытательным полетом мы смогли успешно собрать ценные данные и опыт для будущих миссий. Благодаря строгим мерам безопасности, принятым в Isar Aerospace и на космодроме Аннёйа, весь персонал оставался все время в безопасности", — прокомментировала компания итоги запуска в своем аккаунте в соцсети Х.
Запуск Spectrum с территории норвежского космодрома Аннёйа в субботу отложили из-за неблагоприятных погодных условий, новую попытку запланировали на воскресенье. Ранее тестовый полет, изначально запланированный на 24 марта, уже отменяли из-за непогоды.
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Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Он занимается разработкой и производством ракет-носителей для транспортировки спутников. В общей сложности стартапу удалось привлечь финансирование в размере более 400 миллионов евро. Среди инвесторов компании — Инновационный фонд НАТО (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures.
Глава наблюдательного совета европейской компании Airbus Рене Оберман ранее заявлял, что Европе нужен суверенный доступ к космосу, чтобы иметь возможность получать разведывательные спутниковые данные и меньше зависеть от США. Он отметил прогресс с малыми ракетами и привел в пример компанию Isar Aerospace.
В феврале лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркивал важность независимого европейского доступа к космосу в свете изменения внешней политики США.
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