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Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме - РИА Новости, 30.03.2025
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23:50 30.03.2025 (обновлено: 23:55 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме - РИА Новости, 30.03.2025
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме
Сотрудники МЧС РФ вместе с китайскими коллегами спасли женщину из-под завалов после землетрясения в городе Мандала в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T23:50:00+03:00
2025-03-30T23:55:00+03:00
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ вместе с китайскими коллегами спасли женщину из-под завалов после землетрясения в городе Мандала в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай."Пострадавшую удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай. Почти восемь часов спасатели МЧС России разбирали завалы и пробирались к пострадавшей. Спасательная операция проводилась в темное время суток, с риском для жизни", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что работа осложняется большим количеством завалов разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками. Спасатели будут разбирать завалы и искать людей в круглосуточном режиме, подчеркнули в МЧС. В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Последствия землетрясения в Мьянме
Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма
В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма
Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме

Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов после землетрясения в Мьянме

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ вместе с китайскими коллегами спасли женщину из-под завалов после землетрясения в городе Мандала в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства.
В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай.
«
"Пострадавшую удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай. Почти восемь часов спасатели МЧС России разбирали завалы и пробирались к пострадавшей. Спасательная операция проводилась в темное время суток, с риском для жизни", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что работа осложняется большим количеством завалов разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками. Спасатели будут разбирать завалы и искать людей в круглосуточном режиме, подчеркнули в МЧС.
В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Российских спасателей направили в самый поврежденный район Мьянмы
Вчера, 08:35
 
В миреЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеМьянма
 
 
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