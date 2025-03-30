https://ria.ru/20250330/spasateli-2008291567.html

Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме

Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме - РИА Новости, 30.03.2025

Сотрудники МЧС России спасли женщину из-под завалов в Мьянме

Сотрудники МЧС РФ вместе с китайскими коллегами спасли женщину из-под завалов после землетрясения в городе Мандала в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T23:50:00+03:00

2025-03-30T23:50:00+03:00

2025-03-30T23:55:00+03:00

в мире

землетрясение в мьянме и таиланде

мьянма

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ вместе с китайскими коллегами спасли женщину из-под завалов после землетрясения в городе Мандала в Мьянме, сообщили в пресс-службе ведомства. В пятницу МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. В воскресенье ведомство сообщало, что группа российских спасателей и кинологов направлена в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы - провинцию Мандалай."Пострадавшую удалось обнаружить под обломками поисковым собакам из кинологического расчета МЧС России в городе Мандалай. Почти восемь часов спасатели МЧС России разбирали завалы и пробирались к пострадавшей. Спасательная операция проводилась в темное время суток, с риском для жизни", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что работа осложняется большим количеством завалов разрушенных зданий, неустойчивыми конструкциями и продолжающимися афтершоками. Спасатели будут разбирать завалы и искать людей в круглосуточном режиме, подчеркнули в МЧС. В воскресенье китайское агентство Синьхуа со ссылкой на власти передавало, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме возросло примерно до 1,7 тысячи, пострадали 3,4 тысячи человек, еще 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме сообщило РИА Новости, что информации о пострадавших россиянах не поступало.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html

мьянма

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Последствия землетрясения в Мьянме Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ. 2025-03-30T23:50 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма