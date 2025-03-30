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Эксперт раскрыла, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС - РИА Новости, 30.03.2025
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02:17 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/snils-2008190180.html
Эксперт раскрыла, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС
Эксперт раскрыла, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС - РИА Новости, 30.03.2025
Эксперт раскрыла, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС
Сам по себе СНИЛС не позволяет украсть чужие деньги, но является важной деталью мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T02:17:00+03:00
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общество
ольга леонова
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сам по себе СНИЛС не позволяет украсть чужие деньги, но является важной деталью мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.По ее словам, аферисты могут с помощью СНИЛС получить доступ к чужому аккаунту на Госуслугах и узнать там информацию о доходах, задолженности, отчислениях в Социальный фонд и т.п. Авторизовавшись на чужих Госуслугах, они могут попасть и на другие сайты.Кроме того, СНИЛС активно используют в других схемах для дальнейшего обмана, регистрируют на него электронные кошельки или аккаунты для сокрытия нелегальных финансовых операций."Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм", — предупредила Леонова.
https://ria.ru/20250329/mest-2008069805.html
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общество, ольга леонова, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Ольга Леонова, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт раскрыла, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС

Доцент Леонова: мошенники могут получить с помощью СНИЛС доступ к аккаунту

© РИА НовостиСтраховые свидетельства обязательного пенсионного страхования
Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сам по себе СНИЛС не позволяет украсть чужие деньги, но является важной деталью мошеннических схем, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.
По ее словам, аферисты могут с помощью СНИЛС получить доступ к чужому аккаунту на Госуслугах и узнать там информацию о доходах, задолженности, отчислениях в Социальный фонд и т.п. Авторизовавшись на чужих Госуслугах, они могут попасть и на другие сайты.
Кроме того, СНИЛС активно используют в других схемах для дальнейшего обмана, регистрируют на него электронные кошельки или аккаунты для сокрытия нелегальных финансовых операций.
«
"Важно отметить, что СНИЛС можно использовать для оформления кредитов, если у мошенников есть дополнительные данные, такие как ваш паспорт, они могут подать заявку на микрозайм", — предупредила Леонова.
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