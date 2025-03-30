https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html

Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском

Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском - РИА Новости, 30.03.2025

Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском

В Шахтерском (ДНР) солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T08:05:00+03:00

2025-03-30T08:05:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. В Шахтерском (ДНР) солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль. "В ходе общения с гражданскими выяснялось отношение ВСУ к своему же, грубо говоря, вчерашнему населению. Отношение было такое, что они могли их спокойно грабить. Если это девушки — насиловать. И мотивация была такая: "Если вы здесь остались, следовательно, вы ждете русских, пока они за вами придут, и мы относимся к вам как к врагам", — пояснил он.Боец также описал, как шло освобождение Шахтерского. По его словам, в населенном пункте было всего два высотных здания."Это школа, она уже на тот момент была практически полностью разрушена. И детский садик, <...> где мы находились. Это двухэтажное здание с чердаком", — рассказал он. По его словам, именно с чердака детского сада снайперы оказывали огневую поддержку штурмовым группам, зачищающим от ВСУ населенный пункт. Во время зачистки всех найденных мирных жителей переместили в надежный подвал, способный выдержать "любую бомбежку". Руль также отметил, что на следующий день испортилась погода, пошел снег и вражеские БПЛА не летали. Это позволило провести безопасную эвакуацию всех беженцев. В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции по зачистке населенного пункта от ВСУ с нагрудной камеры, которые снайпер предоставил агентству. Первого ноября 2024 года Минобороны сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html

https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html

https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Снайпер с позывным "Руль": "В Шахтерском в ДНР солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек" В Шахтерском в ДНР солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль". 2025-03-30T08:05 true PT1M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины