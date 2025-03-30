https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском - РИА Новости, 30.03.2025
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском
В Шахтерском (ДНР) солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:05:00+03:00
2025-03-30T08:05:00+03:00
2025-03-30T14:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. В Шахтерском (ДНР) солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль. "В ходе общения с гражданскими выяснялось отношение ВСУ к своему же, грубо говоря, вчерашнему населению. Отношение было такое, что они могли их спокойно грабить. Если это девушки — насиловать. И мотивация была такая: "Если вы здесь остались, следовательно, вы ждете русских, пока они за вами придут, и мы относимся к вам как к врагам", — пояснил он.Боец также описал, как шло освобождение Шахтерского. По его словам, в населенном пункте было всего два высотных здания."Это школа, она уже на тот момент была практически полностью разрушена. И детский садик, <...> где мы находились. Это двухэтажное здание с чердаком", — рассказал он. По его словам, именно с чердака детского сада снайперы оказывали огневую поддержку штурмовым группам, зачищающим от ВСУ населенный пункт. Во время зачистки всех найденных мирных жителей переместили в надежный подвал, способный выдержать "любую бомбежку". Руль также отметил, что на следующий день испортилась погода, пошел снег и вражеские БПЛА не летали. Это позволило провести безопасную эвакуацию всех беженцев. В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции по зачистке населенного пункта от ВСУ с нагрудной камеры, которые снайпер предоставил агентству. Первого ноября 2024 года Минобороны сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html
https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html
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Снайпер с позывным "Руль": "В Шахтерском в ДНР солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек"
В Шахтерском в ДНР солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль".
2025-03-30T08:05
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PT1M26S
РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском
ВСУ грабили мирных жителей и насиловали девушек в Шахтерском