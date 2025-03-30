Рейтинг@Mail.ru
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 30.03.2025 (обновлено: 14:07 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/snajper-2008205388.html
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском - РИА Новости, 30.03.2025
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском
В Шахтерском (ДНР) солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:05:00+03:00
2025-03-30T14:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008207130_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1bf747b23b54a70584ed25e09f59dff8.jpg
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. В Шахтерском (ДНР) солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль. &quot;В ходе общения с гражданскими выяснялось отношение ВСУ к своему же, грубо говоря, вчерашнему населению. Отношение было такое, что они могли их спокойно грабить. Если это девушки — насиловать. И мотивация была такая: &quot;Если вы здесь остались, следовательно, вы ждете русских, пока они за вами придут, и мы относимся к вам как к врагам&quot;, — пояснил он.Боец также описал, как шло освобождение Шахтерского. По его словам, в населенном пункте было всего два высотных здания."Это школа, она уже на тот момент была практически полностью разрушена. И детский садик, &lt;...&gt; где мы находились. Это двухэтажное здание с чердаком", — рассказал он. По его словам, именно с чердака детского сада снайперы оказывали огневую поддержку штурмовым группам, зачищающим от ВСУ населенный пункт. Во время зачистки всех найденных мирных жителей переместили в надежный подвал, способный выдержать "любую бомбежку". Руль также отметил, что на следующий день испортилась погода, пошел снег и вражеские БПЛА не летали. Это позволило провести безопасную эвакуацию всех беженцев. В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции по зачистке населенного пункта от ВСУ с нагрудной камеры, которые снайпер предоставил агентству. Первого ноября 2024 года Минобороны сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250329/snajper-2008165676.html
https://ria.ru/20250329/dnr-2008167523.html
https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Снайпер с позывным "Руль": "В Шахтерском в ДНР солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек"
В Шахтерском в ДНР солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Руль".
2025-03-30T08:05
true
PT1M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008207130_347:0:1787:1080_1920x0_80_0_0_34f5c4e6b708cfc578f18449469f49f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Снайпер рассказал, что украинские военные насиловали девушек в Шахтерском

ВСУ грабили мирных жителей и насиловали девушек в Шахтерском

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. В Шахтерском (ДНР) солдаты ВСУ грабили мирное население и насиловали девушек, рассказал РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Руль.
«

"В ходе общения с гражданскими выяснялось отношение ВСУ к своему же, грубо говоря, вчерашнему населению. Отношение было такое, что они могли их спокойно грабить. Если это девушки — насиловать. И мотивация была такая: "Если вы здесь остались, следовательно, вы ждете русских, пока они за вами придут, и мы относимся к вам как к врагам", — пояснил он.

Снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Российский снайпер рассказал, как ВСУ пытались убить своих военных
29 марта, 19:07
Боец также описал, как шло освобождение Шахтерского. По его словам, в населенном пункте было всего два высотных здания.
"Это школа, она уже на тот момент была практически полностью разрушена. И детский садик, <...> где мы находились. Это двухэтажное здание с чердаком", — рассказал он.
По его словам, именно с чердака детского сада снайперы оказывали огневую поддержку штурмовым группам, зачищающим от ВСУ населенный пункт. Во время зачистки всех найденных мирных жителей переместили в надежный подвал, способный выдержать "любую бомбежку".
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Снайпер рассказал, как бойцы зачистили от ВСУ Днепроэнергию в ДНР
29 марта, 19:37
Руль также отметил, что на следующий день испортилась погода, пошел снег и вражеские БПЛА не летали. Это позволило провести безопасную эвакуацию всех беженцев.
В распоряжении РИА Новости имеются кадры операции по зачистке населенного пункта от ВСУ с нагрудной камеры, которые снайпер предоставил агентству.
Первого ноября 2024 года Минобороны сообщило, что в результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна в Донецкой Народной Республике.
Суджа, Курская область - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ
25 марта, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала