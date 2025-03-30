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Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии - РИА Новости, 30.03.2025
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04:11 30.03.2025 (обновлено: 05:39 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/siyyarto-2008198353.html
Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии
Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии - РИА Новости, 30.03.2025
Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии
Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр РИА Новости, 30.03.2025
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россия
венгрия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью РИА Новости."Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки", — сказал Сийярто. Глава венгерского МИД уточнил, что "проблемой последних месяцев были атаки Украины на нефтепровод "Дружба" и его соединительную инфраструктуру", в результате чего в нескольких случаях в Венгрии на несколько дней возникали перебои с поставками нефти.Он также приветствовал договоренность о взаимном отказе Москвы и Украины от ударов по энергоинфраструктуре, отметив, что в их списке фигурирует объекты, по которым российские нефть и газ поступают в Венгрию.В начале марта поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сравнил это с покушением на суверенитет страны, поскольку нефтепровод имеет критическое значение для ее нефтеснабжения.Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.В пятницу в Минобороны России сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250329/siyyarto-2008072634.html
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008186263.html
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украина, россия, венгрия, петер сийярто, владимир путин, дональд трамп
Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Владимир Путин, Дональд Трамп
Сийярто назвал удары по энергоинфраструктуре атакой на суверенитет Венгрии

Сийярто: Венгрия считает удары по энергоинфраструктуре РФ атакой на суверенитет

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Венгрия расценивает удары по инфраструктуре, через которую Будапешт получает российские энергоносители, как атаку на свой суверенитет, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
«
"Энергетическая безопасность — это вопрос суверенитета, и мы считаем любую атаку на нашу энергетическую инфраструктуру атакой на наш суверенитет. Поэтому мы отвергаем все подобные атаки", — сказал Сийярто.
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Глава венгерского МИД уточнил, что "проблемой последних месяцев были атаки Украины на нефтепровод "Дружба" и его соединительную инфраструктуру", в результате чего в нескольких случаях в Венгрии на несколько дней возникали перебои с поставками нефти.
Он также приветствовал договоренность о взаимном отказе Москвы и Украины от ударов по энергоинфраструктуре, отметив, что в их списке фигурирует объекты, по которым российские нефть и газ поступают в Венгрию.
В начале марта поставки российской нефти в Венгрию были приостановлены из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сравнил это с покушением на суверенитет страны, поскольку нефтепровод имеет критическое значение для ее нефтеснабжения.
Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, Будапешт считает неприемлемыми атаки на критическую для энергобезопасности инфраструктуру.
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На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
В пятницу в Минобороны России сообщили, что около 10:20 мск киевский режим ударом HIMARS фактически уничтожил ГИС "Суджа". Как отметили в ведомстве, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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Сийярто рассказал, когда возобновят поставки нефти в Венгрию
11 марта, 16:48
 
УкраинаРоссияВенгрияПетер СийяртоВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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