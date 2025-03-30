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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 30.03.2025
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11:27 30.03.2025 (обновлено: 11:29 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/sinoptik-2008219846.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 30.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Неделя в Москве начнется с тепла, в понедельник будет до плюс 13-16 градусов, а во вторник зарядят дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.03.2025
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москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Неделя в Москве начнется с тепла, в понедельник будет до плюс 13-16 градусов, а во вторник зарядят дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в понедельник в столице будет примерно такой же характер погоды, как в воскресенье, однако ожидается потепление. "К утру уже ниже плюс 3-6, а в дневные часы даже до 13-16 градусов. Во вторник зарядят дожди, температура понизится до 10-13", - рассказал синоптик.Он отметил, что вторая половина недели в Москве будет относительно холодная."Со среды далее вторая половина недели будет относительно холодная, по ночам 0 - плюс 5, а днем плюс 4 - 9, ну и не обойдется без осадков", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20250327/moskva-2007604310.html
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москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Тишковец: воздух в Москве в понедельник прогреется до 16 градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Неделя в Москве начнется с тепла, в понедельник будет до плюс 13-16 градусов, а во вторник зарядят дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в понедельник в столице будет примерно такой же характер погоды, как в воскресенье, однако ожидается потепление.
«
"К утру уже ниже плюс 3-6, а в дневные часы даже до 13-16 градусов. Во вторник зарядят дожди, температура понизится до 10-13", - рассказал синоптик.
Он отметил, что вторая половина недели в Москве будет относительно холодная.
"Со среды далее вторая половина недели будет относительно холодная, по ночам 0 - плюс 5, а днем плюс 4 - 9, ну и не обойдется без осадков", - рассказал специалист.
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