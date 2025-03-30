https://ria.ru/20250330/sinoptik-2008219846.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе - РИА Новости, 30.03.2025
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Неделя в Москве начнется с тепла, в понедельник будет до плюс 13-16 градусов, а во вторник зарядят дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T11:27:00+03:00
2025-03-30T11:27:00+03:00
2025-03-30T11:29:00+03:00
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Неделя в Москве начнется с тепла, в понедельник будет до плюс 13-16 градусов, а во вторник зарядят дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он уточнил, что в понедельник в столице будет примерно такой же характер погоды, как в воскресенье, однако ожидается потепление. "К утру уже ниже плюс 3-6, а в дневные часы даже до 13-16 градусов. Во вторник зарядят дожди, температура понизится до 10-13", - рассказал синоптик.Он отметил, что вторая половина недели в Москве будет относительно холодная."Со среды далее вторая половина недели будет относительно холодная, по ночам 0 - плюс 5, а днем плюс 4 - 9, ну и не обойдется без осадков", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20250327/moskva-2007604310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, евгений тишковец, погода
Москва, Евгений Тишковец, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Тишковец: воздух в Москве в понедельник прогреется до 16 градусов
МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Неделя в Москве начнется с тепла, в понедельник будет до плюс 13-16 градусов, а во вторник зарядят дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в понедельник в столице будет примерно такой же характер погоды, как в воскресенье, однако ожидается потепление.
«
"К утру уже ниже плюс 3-6, а в дневные часы даже до 13-16 градусов. Во вторник зарядят дожди, температура понизится до 10-13", - рассказал синоптик.
Он отметил, что вторая половина недели в Москве
будет относительно холодная.
"Со среды далее вторая половина недели будет относительно холодная, по ночам 0 - плюс 5, а днем плюс 4 - 9, ну и не обойдется без осадков", - рассказал специалист.