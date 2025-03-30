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Симоньян: россияне стали гордиться страной, когда ее возглавил Путин - РИА Новости, 30.03.2025
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23:13 30.03.2025 (обновлено: 23:50 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/simonjan-2008290115.html
Симоньян: россияне стали гордиться страной, когда ее возглавил Путин
Симоньян: россияне стали гордиться страной, когда ее возглавил Путин - РИА Новости, 30.03.2025
Симоньян: россияне стали гордиться страной, когда ее возглавил Путин
Россияне начали уважать и любить свою страну, гордиться ею, когда Владимир Путин стал президентом, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T23:13:00+03:00
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краснодарский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Россияне начали уважать и любить свою страну, гордиться ею, когда Владимир Путин стал президентом, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она напомнила, как в 90-е годы в России насаждалось чувство нелюбви к собственной стране, что она "самая плохая", с "жуткой" историей и что россиянам "нужно только каяться, каяться, каяться и любить Америку"."А потом пришел Путин Владимир Владимирович. И мы вспомнили, что мы — великая страна и были великой страной еще до того, как Америку открыли как континент, &lt;...&gt; до того, как Америка стала страной как государством, да, в конце XVIII века, когда у нас уже Петр I давно умер, мы уже были очень-очень великой страной. И вдруг мы про это вспомнили. И не просто вспомнили, а прониклись. И вдруг мы прониклись так, что мы стали что-то делать, чтобы эту свою страну восстанавливать. &lt;...&gt; А можно себе было представить, что мы вернем Крым? Нет. А можно себе было представить, что мы будем вести войну, по признанию New York Times, с Америкой и будем ее выигрывать? Как сейчас каждый день с помощью вот этих ребят, которые носят вот здесь &lt;...&gt; шевроны с портретом Владимира Владимировича. Я просто про это хотела напомнить и сказать: дай бог здоровья", — сказала Симоньян.Медиаменеджер вспомнила и о "колоссальном национализме" в 90-е годы. &quot;Я просто не могу себе представить этого сейчас, спустя 25 лет, &lt;...&gt; чтобы кто-то, как это было тогда, мне мог, я имею в виду из людей на уровне губернатора, в лицо сказать. &lt;...&gt; &quot;Ты знаешь, армянка собкором в Краснодарском крае работать не сможет&quot;. Это потому, что обижает людей. Но это же было. Сейчас это даже представить себе невозможно&quot;, — подчеркнула она.Симоньян напомнила и о "жутком" экономическом кризисе 1998 года, и о сепаратистских настроениях, которые были в некоторых российских регионах, в том числе Краснодарском крае, где тогдашний губернатор запретил "экспорт" пшеницы в Москву. "И действительно, так и было. А потом пришел Путин Владимир Владимирович, и так перестало быть. Потому что пришел нормальный человек с ценностями, а не только с интересами, как у них. С ценностями, в которые он верит и которые он отстаивает 25 лет", — резюмировала Симоньян.Путин с 31 декабря 1999 года исполнял обязанности главы государства, а 26 марта 2000 года был избран президентом. Седьмого мая 2024 года он в пятый раз официально вступил в должность.
https://ria.ru/20241202/simonjan-1986773425.html
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америка, россия, краснодарский край, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), владимир путин
Америка, Россия, Краснодарский край, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Владимир Путин
Симоньян: россияне стали гордиться страной, когда ее возглавил Путин

Симоньян: россияне начали гордиться своей страной, когда Путин стал президентом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ВЛАДИВОСТОК, 30 мар — РИА Новости. Россияне начали уважать и любить свою страну, гордиться ею, когда Владимир Путин стал президентом, рассказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Она напомнила, как в 90-е годы в России насаждалось чувство нелюбви к собственной стране, что она "самая плохая", с "жуткой" историей и что россиянам "нужно только каяться, каяться, каяться и любить Америку".
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"А потом пришел Путин Владимир Владимирович. И мы вспомнили, что мы — великая страна и были великой страной еще до того, как Америку открыли как континент, <...> до того, как Америка стала страной как государством, да, в конце XVIII века, когда у нас уже Петр I давно умер, мы уже были очень-очень великой страной. И вдруг мы про это вспомнили. И не просто вспомнили, а прониклись. И вдруг мы прониклись так, что мы стали что-то делать, чтобы эту свою страну восстанавливать. <...> А можно себе было представить, что мы вернем Крым? Нет. А можно себе было представить, что мы будем вести войну, по признанию New York Times, с Америкой и будем ее выигрывать? Как сейчас каждый день с помощью вот этих ребят, которые носят вот здесь <...> шевроны с портретом Владимира Владимировича. Я просто про это хотела напомнить и сказать: дай бог здоровья", — сказала Симоньян.
Медиаменеджер вспомнила и о "колоссальном национализме" в 90-е годы.
«

"Я просто не могу себе представить этого сейчас, спустя 25 лет, <...> чтобы кто-то, как это было тогда, мне мог, я имею в виду из людей на уровне губернатора, в лицо сказать. <...> "Ты знаешь, армянка собкором в Краснодарском крае работать не сможет". Это потому, что обижает людей. Но это же было. Сейчас это даже представить себе невозможно", — подчеркнула она.

Симоньян напомнила и о "жутком" экономическом кризисе 1998 года, и о сепаратистских настроениях, которые были в некоторых российских регионах, в том числе Краснодарском крае, где тогдашний губернатор запретил "экспорт" пшеницы в Москву.
"И действительно, так и было. А потом пришел Путин Владимир Владимирович, и так перестало быть. Потому что пришел нормальный человек с ценностями, а не только с интересами, как у них. С ценностями, в которые он верит и которые он отстаивает 25 лет", — резюмировала Симоньян.
Путин с 31 декабря 1999 года исполнял обязанности главы государства, а 26 марта 2000 года был избран президентом. Седьмого мая 2024 года он в пятый раз официально вступил в должность.
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АмерикаРоссияКраснодарский крайМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Владимир Путин
 
 
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