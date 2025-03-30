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В США обвинили Россию и Китай в попытке взломать мессенджер Signal

В США обвинили Россию и Китай в попытке взломать мессенджер Signal - РИА Новости, 30.03.2025

В США обвинили Россию и Китай в попытке взломать мессенджер Signal

Заместитель председателя собрания Демократической партии в сенате США и замглавы комитета по разведке сената Марк Уорнер утверждает, что Россия и Китай якобы... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T16:58:00+03:00

2025-03-30T16:58:00+03:00

2025-03-30T16:58:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 30 мар - РИА Новости. Заместитель председателя собрания Демократической партии в сенате США и замглавы комитета по разведке сената Марк Уорнер утверждает, что Россия и Китай якобы осуществляют попытки взлома мессенджера Signal, в котором переписывались высокопоставленные американские чиновники об ударах по Йемену. "У нас есть сообщения о том, что Китай и Россия пытаются взломать Signal", - заявил он в интервью телеканалу ABC News, не приведя никаких доказательств своим словам. При этом сенатор признал, что сам пользуется указанным мессенджером и даже призывает свое окружение использовать его, хотя не исключил риск установки вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства для получения доступа к данным пользователей. "Signal безопаснее, чем ваши обычные сотовые телефоны. Он зашифрован", - добавил Уоррен. В понедельник редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что 11 марта получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета, советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца и других чиновников. Пентагон утверждает, что в чате не было секретных материалов.

https://ria.ru/20250326/trump-2007546129.html

https://ria.ru/20250326/obida-2007369082.html

https://ria.ru/20250324/chat-2007060402.html

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