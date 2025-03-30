https://ria.ru/20250330/sever-2008223271.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 30.03.2025

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:16:00+03:00

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области. На харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20250330/minoborony-2008223161.html

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