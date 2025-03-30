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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 30.03.2025 (обновлено: 12:24 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/sever-2008223271.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 30.03.2025
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T12:16:00+03:00
2025-03-30T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
белгородская область
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области. На харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250330/minoborony-2008223161.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Белгородская область
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действия группировки "Север"

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 70 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на белгородском и харьковском направлениях, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области. На харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - отмечает МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФБелгородская область
 
 
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