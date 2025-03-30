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"Яндекс.Музыка" восстановила работу сервиса - РИА Новости, 30.03.2025
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14:39 30.03.2025 (обновлено: 14:41 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/servis-2008237550.html
"Яндекс.Музыка" восстановила работу сервиса
"Яндекс.Музыка" восстановила работу сервиса - РИА Новости, 30.03.2025
"Яндекс.Музыка" восстановила работу сервиса
"Яндекс Музыка" восстановила работу в обычном режиме после сбоя, коснувшегося некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:39:00+03:00
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яндекс.музыка
технологии
яндекс
россия
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Яндекс Музыка" восстановила работу в обычном режиме после сбоя, коснувшегося некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса."У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Сейчас сервис "Яндекс Музыка" работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.Ранее в воскресенье российские пользовали стали сообщать о проблемах в работе "Яндекс Музыки", число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск. Незначительные проблемы также фиксируются в работе поисковика "Яндекса" и сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.Позже в пресс-службе "Яндекса" подтвердили РИА Новости наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у ряда пользователей, а также сообщили, что специалисты компании работают над их устранением.
https://ria.ru/20250330/yandeks-2008233226.html
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яндекс.музыка, технологии, яндекс, россия
Яндекс.Музыка, Технологии, Яндекс, Россия
"Яндекс.Музыка" восстановила работу сервиса

Сервис "Яндекс.Музыка" восстановил работу после сбоя

Яндекс Музыка
Яндекс Музыка - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Яндекс Музыка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. "Яндекс Музыка" восстановила работу в обычном режиме после сбоя, коснувшегося некоторых пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
"У ряда пользователей возникли временные трудности с доступом к некоторым сервисам Яндекса. Сейчас сервис "Яндекс Музыка" работает в обычном режиме", - сказали в пресс-службе.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
"Яндекс" подтвердил сбой в работе некоторых сервисов
Вчера, 13:56
Ранее в воскресенье российские пользовали стали сообщать о проблемах в работе "Яндекс Музыки", число жалоб превысило 2,3 тысячи по состоянию на 13.30 мск. Незначительные проблемы также фиксируются в работе поисковика "Яндекса" и сервиса "Яндекс Пэй", однако число жалоб на Downdetector оставалось незначительным - 180 и 400 соответственно.
Позже в пресс-службе "Яндекса" подтвердили РИА Новости наличие проблем с доступом к некоторым сервисам, возникших у ряда пользователей, а также сообщили, что специалисты компании работают над их устранением.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
РКН назвал причину сбоя в работе сервисов "Яндекса"
17 марта, 16:53
 
Яндекс.МузыкаТехнологииЯндексРоссия
 
 
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