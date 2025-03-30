https://ria.ru/20250330/selo-2008199427.html

Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека

Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека - РИА Новости, 30.03.2025

Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека

Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости житель населенного пункта Николай. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T04:32:00+03:00

2025-03-30T04:32:00+03:00

2025-03-30T04:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджа

дмитрий медведев

владимир путин

вооруженные силы украины

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ГОНЧАРОВКА (Курская обл.), 30 мар - РИА Новости. Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости житель населенного пункта Николай. Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области. "Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится я не уеду", - сказал мужчина. Он уточнил, что на данный момент продукты есть, а обстрелы их уже не пугают. "Тут земля дрожала, у меня диван подпрыгивал. Я уже на это не обращаю внимания", - уточнил местный житель. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250330/vsu-2008197672.html

https://ria.ru/20250330/razminirovanie-2008198874.html

россия

курская область

суджа

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россия, курская область, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины