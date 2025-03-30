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Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:32 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/selo-2008199427.html
Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека
Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека - РИА Новости, 30.03.2025
Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека
Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости житель населенного пункта Николай. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T04:32:00+03:00
2025-03-30T04:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
вооруженные силы украины
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ГОНЧАРОВКА (Курская обл.), 30 мар - РИА Новости. Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости житель населенного пункта Николай. Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области. "Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится я не уеду", - сказал мужчина. Он уточнил, что на данный момент продукты есть, а обстрелы их уже не пугают. "Тут земля дрожала, у меня диван подпрыгивал. Я уже на это не обращаю внимания", - уточнил местный житель. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250330/vsu-2008197672.html
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россия, курская область, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Житель села под Суджей рассказал, что в нем осталось лишь два человека

Житель Гончаровки Николай: в селе осталось всего два человека

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в освобожденном селе Гончаровка в Курской области. Архивное фото
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ГОНЧАРОВКА (Курская обл.), 30 мар - РИА Новости. Всего два местных жителя остались в селе Гончаровка под Суджей, отказавшись от эвакуации, заявил РИА Новости житель населенного пункта Николай.
Минобороны РФ 14 марта заявило об освобождении населенного пункта Гончаровка в Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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"Я тут к однокласснику иду, мы тут вдвоем остались, никого больше здесь нет. Пока картоха не закончится я не уеду", - сказал мужчина.
Он уточнил, что на данный момент продукты есть, а обстрелы их уже не пугают.
"Тут земля дрожала, у меня диван подпрыгивал. Я уже на это не обращаю внимания", - уточнил местный житель.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджаДмитрий МедведевВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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