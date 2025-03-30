https://ria.ru/20250330/schetchik-1758442466.html

Поверка газового счетчика: как не нарваться на мошенников - советы юриста

Поверка газового счетчика на дому 2025: цена, сроки, как сделать, кто проводит

Поверка газового счетчика: как не нарваться на мошенников - советы юриста

Поверка газового счетчика — обязательная диагностика оборудования в квартире или частном доме. Специализированные службы выезжают по адресу потребителя и... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:30:00+03:00

2025-03-30T14:30:00+03:00

2025-03-30T14:30:00+03:00

жкх

россия

природный газ

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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Поверка газового счетчика — обязательная диагностика оборудования в квартире или частном доме. Специализированные службы выезжают по адресу потребителя и исследуют устройство, чтобы выявить неисправности. О том, как проходит процедура, можно ли сделать поверку без снятия и сколько стоит услуга — цены в 2025 году— в материале РИА Новости.Что такое поверка газового счетчикаГазовый счетчик, как и любое другое оборудование, может со временем изнашиваться и приходить в негодность. Поверка — исследование работоспособности устройства, которое позволяет установить точность проводимых прибором измерений и вовремя выявить неисправности. Проводить эту процедуру должен каждый владелец счетчика согласно ст. 13 закона "Об обеспечении единства измерений".Срок поверки указывается в сопроводительной документации на счетчик (например, в техническом паспорте). По общему правилу этот период начинает исчисляться не с даты установки прибора, а с даты поверки, указанной в технической документации, отметил эксперт.ЦелиГлавная цель поверки газового счетчика — удостовериться в правильной работе устройства. Исправный прибор предоставляет верные данные, тем самым обеспечивая правильную оплату потребленного ресурса и экономию денежных средств. Когда устройство работает с перебоями или испорчено, владельцу помещения придется платить за коммунальные услуги по нормативу, который бывает существенно выше реального потребления.Виды поверокПоверки бывают нескольких видов: первичная, периодическая и внеочередная. Каждая из этих процедур имеет свои особенности.ПервичнаяПроисходит на производстве еще до того, как счетчик поступил в продажу. При покупке оборудования выдается технический паспорт, где стоит отметка о проведенной поверке, результаты которой действительны до определенной даты. Этот документ подтверждает, что счетчик работоспособен и безопасен в использовании.ПериодическаяПериодическая или плановая поверка проводится в сроки, указанные в техническом паспорте устройства. У каждого оборудования они разные. При этом периодическая поверка дает гарантию на отсутствие погрешностей в измерениях в следующий срок службы.ВнеочереднаяВнеплановая или внеочередная поверка газового счетчика необходима в случае сбоя в работе оборудования. Это может быть необычный шум, стуки, вибрации или непривычно низкие/высокие показатели. При малейших подозрениях рекомендуется провести внеплановую диагностику, обратившись в специализированную организацию.Кто проводитВ 2025 обязанность проводить поверки не изменилась. Поверкой газового оборудования занимаются работники газовой службы, компании-подрядчики или специализированные фирмы. Эту информацию можно уточнить у управляющей компании или же у организации, которая предоставляет газ.Сейчас граждане нередко сталкиваются с мошенничеством в вопросах поверки газового счетчика, говорит Дмитрий Бурняшев:“Организация, которая оказывает услуги по поверке, должна иметь аккредитацию от Росаккредитации. Сведения о таких компаниях являются общедоступными и наличие документа можно проверить по ссылке, зная название или ИНН организации. Если есть сомнения относительно аккредитации, то можно также обратиться в вашу газовую компанию. Сотрудники помогут соориентироваться в поиске компаний, а может и предложат свои услуги”.По словам эксперта, чаще всего люди попадаются на уловки мошенников, которые раскидывают по почтовым ящикам "страшилки" о нормативных начислениях и о срочной поверке счетчиков. Аккредитованные организации настолько загружены, что им попросту некогда заниматься такими делами. Поэтому такая яркая реклама — первый признак мошенников. Если вы получили такую бумагу, то позвоните в газовую службу и проконсультируйтесь о сроках поверки вашего счетчика, советует Дмитрий Бурняшев.Как проходитПрежде чем выполнить поверку, служба связывается с владельцем и назначает дату процедуры. Затем работники организации прибывают на место и действуют по регламенту: если с собой имеется мобильная станция, то поверку выполняют на месте. Если же нет, то счетчик демонтируют и забирают с собой, при этом устанавливая временное оборудование (лучше всего предварительно уточнить, как будет проходить процедура). Снятие устройства обязательно отображается в документе, копию которого выдают владельцу. Его необходимо сохранить до момента установки прежнего или нового прибора.“Результаты процедуры оформляются свидетельством о поверке, в котором указывается дата поверки, компания-поверитель, а также результаты поверки. Кроме того, в паспорте на счетчик делается отметка о проведенной поверке. До сентября 2020 года свидетельства были в бумажном виде. С указанной даты организация-поверитель в обязательном порядке вносит сведения в реестр, который является общедоступным. Собственник по номеру счетчика может получить результаты поверки, что снижает риск мошеннических операций. Выдача бумажных свидетельств производится по требованию собственника и не обязательна”, — поясняет юрист.ПравилаОсновные правила при проведении процедуры:Стоимость услугиЗачастую поверка включает демонтаж оборудования, исследование в лаборатории, опломбировку, ремонт или замену. Поэтому общая стоимость процедуры может варьироваться от 2000 до 5000 рублей.ДокументыПеред приходом сотрудников специализированной организации необходимо собрать следующий пакет документов:По завершении процедуры потребителю выдают акт поверки.Длительность процедурыПоверка устройства в лаборатории занимает от 15 до 30 дней — это в том случае, если необходимо снятие. Если же этого не требуется, то сама процедура может длиться всего 15-30 минут, но нужно учитывать время прибытия специалистов.СрокиСроки поверки газовых счетчиков зависят от модели, возраста и исправности устройства. Чаще всего это межповерочный интервал в семь, десять или 12 лет. В случае, если исправность оборудования под вопросом, то нельзя дожидаться срока плановой поверки, а нужно незамедлительно вызывать специалистов в день обнаружения неполадок.Ответственность за просрочкуПросроченная поверка или поврежденный прибор — риск переплаты коммунальным службам. Если срок службы счетчика на исходе и владелец какое-то время избегал процедуры, то за такое не предусмотрен штраф и не перекрывают газ. Но с неповеренным устройством расходы на услугу могут возрасти в разы из-за оплаты по нормативу.Однако благодаря решению Верховного суда РФ (дело № 310-ЭС 19-27004), россияне могут подать на перерасчет платежей, так как не прошедший поверку счетчик считается по умолчанию исправным, если не доказано иное.Оштрафовать собственника могут только в том случае, если он не пустил в дом сотрудников газовой службы для поверки оборудования. Закон предусматривает штраф для граждан в размере от 5000 до 10000 рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 25 000 до 100 000 рублей, для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.Но если в ходе поверки было доказано магнитное вмешательство в работу счетчика газа, абонента могут обязать возместить сумму за потребленный газ (его общий объем вычисляют по среднему значению) за время, прошедшее с последней поверки, но не более трех месяцев. Причем к получившейся сумме будет применен коэффициент 10. Управляющая компания также имеет право подать на абонента в суд за умышленное хищение, в этом случае к гражданину могут назначить дополнительные штрафные санкции.Законопроект об отмене поверкиНа данный момент процедура тестирования проводится согласно регламенту, установленному законодательством. Отмена поверки газовых счетчиков не проводилась.Изменения в 2025 годуС мая 2023 года был утвержден новый стандарт для счетчиков газа. Он устанавливает методику периодической поверки приборов учета, кроме тех, которые имеют программное обеспечение. Процедура поверки включает в себя внешний осмотр, опробование, определение относительной погрешности, проверку на магнитное вмешательство и оформление результатов без демонтажа.В 2024 году, в соответствии с внесёнными правительством изменениями в Правила предоставления коммунальных услуг - единственным юридически значимым подтверждением проведенной поверки бытовых счетчиков стала электронная регистрация.Сведения о поверке счётчиков находятся в Федеральной государственной информационной системе “Аршин” Росстандарта. Управляющие компании не вправе требовать бумажные свидетельства, они обязаны использовать данные из этой системы, согласно постановлению Правительства РФ №354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”.

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https://ria.ru/20240522/gazovschik-1947555863.html

https://realty.ria.ru/20250326/doma-2007406053.html

https://ria.ru/20240730/schetchiki-1962825937.html

https://realty.ria.ru/20250325/gaz-2006992288.html

https://ria.ru/20250306/podmoskove-2003477038.html

https://realty.ria.ru/20250306/fas-2003358513.html

https://ria.ru/20250226/gazifikatsiya-2001647589.html

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жкх, россия, природный газ